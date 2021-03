La nouvelle éco : quitter son travail et ouvrir un café, le pari réussi de la gérante du Kitsch Café d'Épernay

Charlotte Boisson est l'heureuse fondatrice et gérante du Kitsch Café d'Épernay (Marne), un nouveau Coffee Shop lancé le 15 janvier dernier, alors que les cafés et restaurants demeurent fermés en raison de la crise sanitaire. Le service se fait pour le moment qu'à emporter et le succès est déjà là.

Ouvrir un café en pleine crise sanitaire, c'est le pari fou (mais réussi) de Charlotte Boisson. Cette marnaise est l'heureuse propriétaire du Kitsch Café, un coffee shop ouvert depuis le 15 janvier 2021, au 4 rue Saint-Rémy à Épernay (Marne). Covid oblige le service se fait pour le moment uniquement à emporter et "pour l'ouverture, étant donné le contexte, je suis super contente. Je trouve que les gens sont au rendez-vous, finalement je ne suis pas si loin de mon prévisionnel de départ, alors que je ne fais que du emporter", se réjouit Charlotte Boisson.

Les tables et les canapés flambants neufs sont posés et prêts à se déconfiner dès que possible, une bibliothèque est aussi en cours d'emménagement. "De toute façon on voulait faire du emporter, c'est dans l'esprit des Coffee Shop mais on veut aussi faire du sur place, accueillir les clients, leur offrir un moment de détente, on voit qu'ils ont besoin de ça", estime la gérante.

Charlotte Boisson a investi plus de 110 000 euros dans ce projet, malgré la crise sanitaire qui ne l'a pas effrayé plus que ça au contraire, elle a même quitté son travail pour se lancer. "J'ai fais mon prêt pendant le premier confinement, à ce moment là on pensait que la crise n'allait pas durer et puis on a vu que ça continuait, je me disais j'ai les deux pieds dedans faut y aller puis on a trouvé le local et on s'y est installé l'été dernier".

Charlotte Boisson est confiante pour la suite, lorsqu'elle ouvrira totalement elle pourra compter sur une belle notoriété déjà acquise par le bouche-à-oreille mais aussi grâce aux réseaux sociaux, notamment sur Facebook où la page de Kitsch recense près de 600 abonnés.

Charlotte Boisson lance le Kitsch Café à Épernay Copier

