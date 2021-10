La nouvelle éco : Railcoop devient une vraie compagnie ferroviaire, certifiée par l'Etat

Railcoop, c'est une société coopérative d'intérêt collectif, née suite à une mobilisation citoyenne à Figeac dans le Lot. Concrètement, cela signifie que des citoyens, des collectivités, des entreprises se rassemblent autour d'un projet bien dans l'air du temps : le redémarrage des lignes de chemin de fer secondaires. Depuis l'ouverture à la concurrence du réseau ferroviaire français, d'autres compagnies que la SNCF peuvent faire rouler des trains.

Pour le deuxième anniversaire de Railcoop, créée en novembre 2019, l'Etat accorde à Railcoop une licence d'entreprise ferroviaire. C'est l'occasion de prendre des nouvelles de la coopérative et de comprendre ce que cette licence va changer pour eux.

Dominique Guérée, bonjour. Vous êtes le président (bénévole) du conseil d'administration de Railcoop. Pouvez-vous nous décrire le modèle de Railcoop ?

Nous, on est une société coopérative d'intérêt collectif. Le modèle pour nous n'est pas d'avoir des capitaux extérieurs, mais des sociétaires qui vont donc tous ensemble collecter du capital pour renforcer l'usage du ferroviaire sur le territoire national et, entre autres, les petites lignes qui vont relier deux mégapoles en traversant des zones rurales et des villes moyennes. Nous sommes implantés sur Figeac. C'est là qu'est notre siège social. Nous avons à l'heure actuelle plus de 20 salariés et nous n'avons pas loin de 9.000 sociétaires.

Dernièrement, vous avez obtenu une licence d'entreprise ferroviaire. On imagine que c'est une étape très importante pour vous. Qu'est ce que ça va changer, concrètement ?

Pour nous, c'est l'un des deux sésames importants dont on a besoin en tant qu'entreprise pour pouvoir faire rouler des trains de voyageurs sur les lignes SNCF Réseau. On a l'autorisation par l'Etat et également pour le fret. Bien entendu, c'est un gros sésame parce que ça garantit pour les voyageurs le sérieux de l'entreprise ferroviaire. Ensuite, nous attendons la seconde étape, qui est le certificat de sécurité ferroviaire, le deuxième sésame important. Ça devrait arriver dans le courant du mois de novembre. C'est une grande première donc que nous a délivré l'Etat.

Si, du coup, vous obtenez effectivement cette certification en novembre, est ce que vous êtes rapidement prêts à faire rouler des trains?

Nos premiers trains sont des trains de fret qui ont rouleront courant novembre ou fin novembre de cette année 2021 dans notre région : entre Decazeville, Capdenac-Gare et Toulouse Saint-Jory. Donc ça, c'est une expérience qui va être faite pour faire des navettes de trains de marchandises.

Au cours de l'année 2022, on devrait être capacité d'opérer notre première grande ligne de train de voyageurs entre Bordeaux et Lyon - Dominique Guérée

Donc voilà, on est en cours d'achat de rames d'occasion que nous allons restaurer et réaménager pour qu'elles soient disponibles, on espère, dès l'été. Par la suite, bien sûr, on envisage d'autres lignes, à commencer par peut-être un Toulouse-Rennes et un Lyon-Thionville, qui pourraient circuler en 2023 ou 2024, donc, si tout va bien.