Randoland, le succès des randonnées-enquêtes près de chez soi en pleine crise sanitaire

En attendant la liberté de mouvement, la réouverture des salles de cinéma, on vous explique comment occuper les enfants autour de chez vous. L'entreprise Randoland crée des parcours d'enquêtes pour découvrir le patrimoine à côté de chez soi. C'est totalement Covid-compatible et c'est un beau succès.

Encore un peu de patience avant le déconfinement total. Dernier week-end de restrictions kilométriques ! A partir du lundi 3 mai, finis les 10 kilomètres de sortie autorisés ! Mais en attendant, et avant la réouverture des magasins ou des salles de cinéma, nous vous expliquons comment occuper encore une fois les enfants autour de chez vous et de manière ludique. Une entreprise a créé des parcours d'enquêtes pour découvrir le patrimoine à côté de chez soi. Elle s'appelle Randoland et propose 800 balades dans toute la France, dont neuf dans l'Oise et une dans l'Aisne.

Ces promenades sous forme d'enquêtes sont totalement Covid-compatibles et cela va amuser petits et grands. Finis les enfants qui traînent des pieds pour sortir en forêt ou pour visiter un monument, fiches d'enquête à la main, ce sont les plus petits qui font les guides ! Aidés de l'enquêteur Rando, un blaireau qui est la mascotte de Randoland, les enfants découvrent un patrimoine familier mais souvent méconnu.

Randoland conçoit des fiches-circuit pour les enfants à télécharger, à des prix accessibles : à partir d'un euro la balade en téléchargement et 9,95 euros le pack par département, comme dans l'Oise. Neuf promenades sont proposées par le site Internet dans ce département, comme à Beauvais, Compiègne, Chantilly...

Et en période de pandémie, ce n'est pas la crise pour Randoland qui rencontre un beau succès du fait des restrictions de circulation et des confinements. Les fiches-enquêtes connaissent depuis plusieurs mois une hausse de téléchargements. Trois cents visiteurs fréquentent chaque jour en moyenne le site Internet de Randoland. La société espère ensuite étendre ses parcours ludiques vers la Somme et le Nord du pays. Et pour ceux qui sont confinés, des enquêtes virtuelles sont également possible.