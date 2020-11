La nouvelle éco : Réauté Chocolat lance un nouveau site de e-commerce à l'approche de Noël

Le chocolatier mayennais Réauté Chocolat lance dans les prochains jours un nouveau site de e-commerce. Pas anodin à l'heure du confinement, où la méthode du "click and collect" est encouragée.

Vous mangerez certainement du chocolat pour les fêtes de Noël. Cette fin d'année est une période décisive et importante économiquement pour Réauté Chocolat, l'entreprise mayennaise basée à Azé dans le Sud-Mayenne. Elle lancera dans les prochains jours son nouveau site de e-commerce. Près de quarante références seront disponibles et le client pourra retirer sa commande dans 80 magasins.

"Après le lancement du bon de commande en ligne, lors du premier confinement, nous avons décider d'aller plus loin avec notre site internet. Nous proposerons un nouveau service : le "click and collect" entièrement digitalisé. Le client pourra définir son jour et l'heure de retrait en magasin" explique Marie Lecomte, la directrice du marketing chez Réauté Chocolat. La livraison à domicile reste également disponible. Elle était déjà proposée sur l'ancien site internet.

À quelques semaines des fêtes de fin d'année, le chocolatier mayennais adapte son offre dans le contexte sanitaire que l'on connaît. Ce nouveau confinement n'a pas d'impact sur la production de chocolat. "La fabrication suit son cours et nous veillons à ajuster nos fabrications et nos ressources. Une cellule a été constituée en interne pour mettre en place l'ensemble des mesures barrières" termine Marie Lecomte.