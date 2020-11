La nouvelle éco - Reconfinement : les artistes poursuivent les répétitions au Théâtre national de Bordeaux

C'est l'une des particularités de ce deuxième confinement : les artistes peuvent continuer à travailler. Au Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine (TnBA), ils n'ont donc pas tous quitté leurs loges. Les élèves de l'école et les comédiens de trois spectacles différents poursuivent les répétitions dans le respect des gestes barrières.

Au total, à cause du reconfinement, le théâtre a dû annuler cinq pièces programmées au mois de novembre : "X" du Collectif O'SO, "A Bright Room Called Day" mise en scène par Catherine Marnas, "La Nuit juste avant les forêts" ou encore "Gros" mise en scène par Matthieu Roy.

Le théâtre s'est engagé à payer les comédiens de la pièce "A Bright Room Called Day", annulée au mois de novembre. © Radio France -

"Tout ça est nerveusement incroyablement fatiguant"

Le théâtre doit désormais s'adapter pratiquement au jour le jour en fonction des annonces du gouvernement. Une façon de procéder complètement à l'opposé de son organisation en temps normal : "Nous, on a une visibilité sur deux ans d'habitude", explique Catherine Marnas, la directrice. "C'est très dur. Si on avait au moins une date on pourrait caler quelque chose. Là, on se demande si on ferait bien d'annuler décembre ? On ne le sait encore même pas. Ou remettre des spectacles dès début janvier ? Tout ça est nerveusement incroyablement fatiguant."

L’autorisation de répétitions permet toutefois "d’anticiper" selon Catherine Marnas. Les comédiens se tiennent prêts, en effet, à présenter leur travail devant le public dès que le gouvernement donnera son feu vert. "Une chance" pour la directrice et metteuse en scène : "Il ne faut pas qu'on se plaigne parce qu'il y a des professions qui n'ont même pas la chance de pouvoir continuer à travailler".

Les comédiens enlèvent leur masque seulement sur scène. © Radio France -

Difficile d'évaluer les pertes

Pour l'heure, difficile pour le TnBA d'évaluer les pertes. Mais la directrice rappelle qu'au mois de novembre les trois salles du théâtre devaient recevoir du public. L'établissement compte plus de 1.200 places au total, sans compter toutes les tournées des créations "maison" qui ont été annulées.

Mais le théâtre national de Bordeaux reste toutefois mieux protégé que d'autres institutions privées : "Il est évident qu'en tant qu'institution, on a des protections que tout le monde n'a pas. Par exemple dans les théâtres privés la perte de billetterie est carrément une perte sèche. Alors que nous, nous avons des subventions qui nous permettent de ne pas mettre la clé sous la porte."

Et les dernières aides accordées sont plutôt rassurantes. Fin octobre, la ministre de la Culture a annoncé une enveloppe de 85 millions d'euros pour le spectacle vivant. Catherine Marnas veut rester cependant prudente quant au soutien de l'Etat, elle qui juge que la culture a souvent été passée sous "silence" lors des discours du président.

Enfin, autre particularité de ce reconfinement, le théâtre a la possibilité d’intervenir en milieu scolaire. "Nous mobilisons tous nos artistes pour maintenir et multiplier les liens précieux avec nos jeunes, nos enfants. Pour leur donner de l'espoir et leur donner du rêve", assure la directrice.