La nouvelle éco : l'ADMR 66 recrute des aides à domicile dans les Pyrénées-Orientales

A l’échelle nationale, l’ADMR (fédération aide à domicile en milieu rural) annonce avoir près de 10 000 postes à pourvoir dans le domaine de l’aide à la personne. Dans les Pyrénées-Orientales, on recherche une petite centaine de salariés explique Sofiane Souci, responsable administratif et financier de l’ADMR 66. "L’aide à domicile pour nous ça représente près de _310 000 heures par an_. C’est 80 % de notre activité. Mais on cherche aussi des techniciens d’intervention sociale et familiale (TISF), des aides-soignants, des infirmiers et ponctuellement du personnel administratif".

"Un enjeu considérable"

Si le secteur de l’aide à la personne a été salué pour avoir été en "première ligne" lors du confinement, les rémunérations globalement faibles restent un frein à l’embauche. "On milite pour une revalorisation générale des salaires même si l’attribution d’une prime COVID aux professionnels du domicile est le signe d’une prise de conscience des politiques de l’importance du secteur. Mais on attend d’autres actes forts" estime Sofiane Souci. "C’est un enjeu considérable. Près de 83 % des français souhaitent vieillir à domicile".

L’ADMR 66 est basé à Saint-André-des-Albères – 04 68 89 32 60.