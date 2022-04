La nouvelle éco : Job dating pour recruter des aides à domicile et aides soignants à Saint-Chinian

Le domaine de l'aide à la personne recrute dans le secteur de Saint-Chinian, à l'ouest de Béziers. L'association Présence Verte Services cherche à embaucher 23 aides à domicile et 2 aides soignants. Elle organise un job dating jeudi 7 avril de 9 h 30 à 11 h 30 devant leurs agences d'Olonzac et de Saint-Chinian. Mêmes horaires le vendredi 8 avril à la Maison des loisirs à Saint-Pons-de-Thomières.

Entretien avec Anne Gargano, responsable communication de Présence Verte Services.

Vous organisez un job dating pour recruter 23 aides à domicile et 2 aides soignants dans le secteur de Saint-Chinian. Comment expliquer le manque de personnel sur cette partie de l'Hérault ?

Actuellement, on a des nouveaux clients à servir. Il faut également faire face au remplacement de nos salariés pour leurs congés. Nous faisons aussi face à une recrudescence du Covid-19. Donc, on a plus d'absents ces derniers temps.

Vous n'arrivez pas à recruter les personnes de façon plus classique ?

C'est vrai que depuis la période Covid-19, comme beaucoup d'autres secteurs d'activité, on a des difficultés pour recruter. Il y a énormément d'offres en ce moment et peu de candidats. C'est vrai que sur ces communes qui sont très rurales, il y a peu d'événements de l'emploi, comme des salons de l'emploi. Donc, on s'est dit qu'on allait organiser un job dating nous même pour pouvoir permettre au plus grand nombre de venir directement nous rencontrer. On a vraiment besoin de forces vives aujourd'hui.

Quels profils vous venez chercher ? Qui peut postuler à ces postes ?

Pour les postes d'aides à domicile, ça peut être des personnes qui n'ont pas forcément d'expérience ou de diplômes. On privilégie vraiment le savoir être. Si les personnes sont bienveillantes, qu'elles aiment le contact humain et qu'elles ont envie d'avoir un métier qui a du sens, c'est chez nous qu'il faut venir. Il faut vraiment aimer les personnes et aimer cette mission de pouvoir accompagner les personnes chez elles pour qu'elles restent chez elles, puisqu'on sait que près de neuf personnes sur dix souhaitent vieillir à domicile.

Saint-Chinian, c'est un secteur qui n'est pas forcément bien desservi en terme de transports en commun, donc j'imagine qu'il faut avoir une voiture pour postuler ?

Oui, c'est vrai que c'est une condition qui est importante pour nous parce qu'il y a en effet, comme vous le dites, peu de transports en commun et aussi des distances entre les communes à couvrir qui sont importantes.

Il faut tout simplement venir avec son CV aux différentes sessions de job dating ou vous rencontrer en agence. Et c'est tout. C'est la seule démarche à faire ?

Oui, tout à fait. Il faut venir avec son CV et sa motivation et ça suffit. Dans un premier temps, on va proposer des CDD puisque ça va être majoritairement pour des remplacements. Puis, ça permet à la personne de tester aussi si c'est un métier qui peut lui convenir. Et puis, si ça convient aux deux parties, l'idée, c'est de vraiment fidéliser les salariés. On peut proposer par la suite des CDI.

Il y a des CDD à pourvoir sur plusieurs communes. Il y a notamment trois postes à La Salvetat, un à Cébazan, un à Roquebrun. Deux contrats à Olargues et la Colombières. Quatre CDD à Saint-Chinian et quatre à Puisserguier. Ainsi que trois CDD à Olonzac et trois à Saint-Pons-de-Thomières.

Plus d'informations sur le site internet de Présence Verte Services.