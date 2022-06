La nouvelle éco : recyclage des eaux usées avec Chemdoc, basée à Clermont-l'Hérault

Recycler l'eau des industries, c'est le but de l'entreprise Chemdoc, basée à Clermont-l'Hérault. Elle développe aussi un projet qui pourrait intéresser les vignerons héraultais. Celui d'une installation mobile qui permettrait d'arroser les vignes avec de l'eau qui proviendrait de station d'épuration et qui serait traitée pour être exploitable.

Entretien avec Salvador Perez, gérant de Chemdoc.

Vous travaillez avec beaucoup d'industries en France pour recycler leurs eaux usées. Mais dans l'Hérault, la problématique tourne plus autour des ressources souterraines ?

On n'est pas vraiment à proprement parler dans un département industriel. Ici, on a des ressources souterraines qui sont un peu surexploitées. La problématique dans l'Hérault, c'est comme un peu partout en France, on a un déficit hydrique. Donc on a une problématique de sécheresse, une raréfaction de la ressource. On a quand même un usage intensif des eaux souterraines pour alimenter les populations, mais aussi pour des usages agricoles et industriels.

Votre travail, c'est de venir trouver des solutions à ces problèmes ?

Notre métier, c'est de produire des eaux qui répondent à des usages techniques un peu exigeants. Alors ça va des usages industriels : l'eau pour les collectivités, l'eau potable bien sûr, mais aussi l'irrigation des végétaux. Et donc ça, ça peut se faire à partir de ressources naturelles. Historiquement, c'est ce qu'on faisait. Aujourd'hui, avec la raréfaction des ressources, on se dirige vers des applications où on va plutôt recycler des rejets, de façon à leur donner une deuxième vie et limiter le prélèvement dans le milieu naturel.

Votre objectif, notamment, c'est de développer une station d'épuration mobile qui pourrait permettre d'arroser les vignobles avec de l'eau usée recyclée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?

C'est vrai qu'il y a une problématique d'adéquation entre les précipitations et la croissance des végétaux, en l'occurrence du raisin. Et donc, on a besoin d'avoir recours à l'arrosage. Ça, c'est nouveau. On doit irriguer la vigne. Avec une particularité pour la bande côtière, c'est que si on ne le fait pas, il y a aussi un problème de remontée de sel qui tue la vigne.

Donc là maintenant, c'est vraiment une nécessité vitale. Ce n'est pas que de l'optimisation de production. Donc notre idée, ça a été de développer un procédé qui permet de dessaler l'eau usée pour en faire une eau la plus adaptée possible aux besoins des végétaux.

C'est une installation mobile qui est dans un container maritime qu'on connecte sur le réseau d'eaux usées traitées sorties d'une station d'épuration. Ensuite, cette eau est filtrée au travers de différents matériaux, notamment des membranes semi-perméables.

Avec ça, on va pouvoir faire une eau d'une minéralisation bien adaptée pour irriguer la plante. C'est une espèce de kit de filtration qui se déplace sur roues et qui va aller sur les différents lieux d'exploitation pour produire de l'eau d'irrigation.