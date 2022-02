La nouvelle éco : recyclez votre matériel médical dans sept déchetteries de l'Oise

Dans l'Oise, une expérimentation est en cours dans sept déchetteries du département afin de collecter et de réparer le matériel médical qui n'est plus utilisé. C'est ensuite l'association Recycl’Aide qui leur donne une nouvelle vie et les revend à petits prix.