La nouvelle éco : Régie Tech, Lagoona, TNT Events... des prestataires techniques toujours à l'arrêt

"Premiers à être arrêtés, derniers à repartir !" Face à la crise sanitaire, les entreprises de l'événementiel et du spectacle sont toujours plongées dans l'incertitude : la plupart sont quasiment à l'arrêt depuis plus de six mois, "sans aucune perspective de réelle reprise à court terme", rappelle le SYNPASE, le syndicat du secteur, dans un communiqué.

Jusqu'à vendredi soir, à l'appel du syndicat, les sociétés concernées "éclaireront en rouge leurs entreprises, leurs entrepôts, ou des bâtiments publics". L’objectif de l’opération est de "mettre la lumière sur nos savoir-faire et de sensibiliser les pouvoirs publics au drame économique et social qui s’annonce".

Une entreprise sur deux menacée de disparition

Les professionnels réclament la mise en place d’un plan de soutien spécifique aux TPE/PME de événementiel et du spectacle, "pour sauvegarder nos outils de travail et nos emplois". Selon le syndicat, 1 entreprise sur 2 est menacée de disparition dans les 6 mois à venir face à l’effondrement de leur chiffre d’affaire, qui sera de 80% en moyenne en 2020.

Régie Tech, Lagoona, TNT Events...

Les prestataires techniques (sonorisation, éclairage, vidéo, structures, décors, régie, etc.) sont particulièrement touchés. "Roselyne Bachelot a annoncé un plan d’aide de 432 millions d’euros pour les producteurs de spectacle. Et nous ?? Les gens de l’ombre ont également le droit de survivre", s'inquiète le prestataire Régie Tech, basé à Exincourt, qui travaille pour le Molocco ou l'Axone.

"Nous avons souhaité éclairer en rouge l’Axone Montbéliard qui, comme nous, est quasiment à l’arrêt depuis début mars", explique Régie Tech. "Nous vous donnons rendez-vous ce mercredi 16 septembre à partir de 19h sur le parvis de l’Axone".

Les sociétés LAGOONA Belfort, TNT TECHNICS et TNT EVENTS annoncent également s'associer à cette opération symbolique mercredi 16 septembre à 20h, dans les entrepôts des entreprises situés à Bavilliers, zone industrielle d'Argiésans.

Selon SYNPASE, les entreprises de l'événementiel et du spectacle génèrent au niveau national un chiffre d'affaires de trois milliards d'euros et 350.000 emplois directs et indirects.

Retrouvez la chronique La nouvelle éco à 7h15 tous les jours sur France Bleu Belfort Montbéliard

France Bleu Belfort Montbéliard est à vos côtés pour vous accompagner pendant cette période si particulière. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?