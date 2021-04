La nouvelle éco : Regus, le leader mondial des espaces de coworking, prospère à Toulouse

Comme chaque matin, France Bleu Occitanie donne la parole aux entreprises. Dans "La nouvelle éco" du lundi 26 avril, on s’intéresse aux espaces de travail partagés qui prospèrent dans la région toulousaine. Les lieux de coworking sont en vogue et pourraient l'être encore plus avec le développement massif du télétravail. Rencontre avec Christophe Burckart, le directeur général du groupe Regus, leader mondial du secteur. Son groupe va bientôt compter cinq centres de coworking dans la région toulousaine.

Vous venez d'ouvrir un espace de coworking à Ramonville Saint-Agne, comment ça fonctionne ?

C'est un fonctionnement très simple par rapport à un bail conventionnel sur lequel une société s'engage pour plusieurs années. Dans notre modèle c'est le contraire, les entreprises viennent chez nous parce que la flexibilité est maximum. Vous pouvez venir travailler une journée, un mois, trois mois ou plusieurs années si vous le souhaitez. En tout cas vous choisissez la durée de résidence.

Quel est le profil de vos clients ?

Il y a tous les types de profils, de la petite société qui vient chez nous pour bénéficier de nos services, à la start-up en pleine croissance qui a besoin de flexibilité pour prendre de plus en plus d'espace en fonction du développement de leurs affaires et de leurs effectifs, en passant par les très grands groupes qui souhaitent simplifier leurs empreintes immobilières et travailler dans un mode flexible.

La demande est-elle importante dans l'agglomération toulousaine ?

Oui la demande est importante à Toulouse comme dans toutes les grandes agglomérations françaises. On observe une accélération très forte de la demande. On vient d'ouvrir un quatrième espace à Ramonville, et j'ai aussi le plaisir d'annoncer que nous ouvrirons un cinquième centre au mois de juin dans le quartier du capitole. Notre objectif est de dépasser les dix centres d'ici 3 à 4 ans.

Combien de personnes fréquentent vos espaces de coworking ?

Il y a environ une centaines de postes de travail par centre ce qui représente à chaque fois entre 30 et 40 entreprises. Cela permet aussi à des salariés d’éviter l'isolement et les effets délétères du travail à domicile. Au contraire, ils peuvent bénéficier de cette communauté d'entreprises avec laquelle on peut faire des synergies business en trouvant des partenaires ou des clients.

Justement, le recours massif au télétravail vous est-il favorable ?

Oui, ça a été très favorable, et cela le sera encore plus puisque lorsque vous êtes client d'un centre vous avez accès à l'ensemble du réseau de nos centres [il y en a 126 en France, et 3.500 dans le monde]. Si bien qu'un collaborateur toulousain, par exemple, pourra se rendre dans l'un de nos espaces que ce soit en France, en Europe, en Asie ou aux Etats-Unis. Et donc le télétravail qui permet aux gens de travailler à distance permettra à nos clients de bénéficier de notre réseau de manière encore plus forte.