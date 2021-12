La nouvelle éco : remontez le cours de la Mayenne à bord d'un bateau de croisière

Découvrir la Mayenne autrement, à bord d'un bateau qui remonte le cours de la rivière : c'est ce que propose le constructeur-loueur Nicols, spécialisé dans les bateaux pour le tourisme fluvial. Cette entreprise basée à Cholet (Maine-et-Loire) lance au printemps une nouvelle gamme de bateaux sans permis, baptisée l'Octofly12, pour visiter tout l'Anjou, en navigant sur la Mayenne, l'Oudon et la Sarthe.

Dès le printemps prochain, jusqu'à douze passagers pourront embarquer à Grez-Neuville, direction Angers puis la Mayenne ou encore la Sarthe. L'entreprise Nicolas, qui fête ses 35 ans d'existence, n'en est pas à son coup d'essai. Pour cette nouvelle gamme, elle propose un bateau luxueux pour tout type d'utilisation : "pêche, baignade, vélo, tourisme patrimonial, ce sont des vacances en toute liberté" insiste Corinne Dufaud, directrice adjointe de Nicolas.

Comptez 1.400 euros le weekend de location en basse saison, soit un peu plus de 100 euros par personne, et autour de 4.500 euros la semaine pour la période entre mi-juillet et mi-août. Les réservations sont lancées. Chez Nicols on compte sur une clientèle d'abord européenne, notamment germanophone, très friande de tourisme fluviale. Mais "il reste encore des disponibilités pour celles et ceux qui souhaitent découvrir l'Anjou, la Mayenne, l'Oudon et la Sarthe au fil de l'eau" indique Corinne Duffaud.