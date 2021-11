La nouvelle éco : Renaissance textile va recycler des vêtements sur son nouveau site mayennais

Renaissance textile, lancée par trois entreprises du secteur, TDV Industriel, Milliez-Flory et les Tissages de Charlieu, va recycler les vêtements usés, en commençant par les vêtements professionnels. Son directeur d'exploitation, Nicolas Nojac, compte ainsi révolutionner le secteur.

le premier aspect de Renaissance textile est de répondre à la problématique environnementale causée par l'industrie textile, deuxième secteur le plus pollueur après celui du pétrole. "On considère que les textiles peuvent avoir plusieurs vies et on souhaite donc les recycler", explique Nicolas Nojac. Avec Renaissance textile, il compte recycler le vêtement deux fois en vêtements et veut en faire ensuite du linge de maison, puis du matériel isolant. "L'empreinte carbone est vraiment importante dans l'industrie textile. C'est à peu près 30 millions de tonnes de CO2 qui sont générées tous les ans. C'est l'équivalent d'à peu près 3 000 tours Eiffel", ajoute le directeur d'exploitation.

Un projet de filière

Pour cette innovation, Renaissance textile a créé des lignes de recyclages. La première va être installée en janvier 2022, puis deux autres suivront jusqu'en 2024. "On va commencer par découper le vêtement en petits carrés pour en extraire la fibre et retirer les boutons, détaille Nicolas Nojac. On va ensuite en faire un ruban, puis un fil et à nouveau un tissage et in fine un nouveau vêtement." Pour cela, l'entreprise va recruter 81 personnes sur son nouveau site de Changé. Pour postuler, envoyez un mail à contact@renaissance-textile.fr.

Pour commencer, Renaissance textile va recycler les vêtements produits par ses trois maisons mères avant de s'ouvrir à toute la filière. "On veut vraiment en faire un projet de filière textile non pas un projet propre aux fondateurs." La production va commencer en juin, pour atteindre un objectif de 3 000 tonnes de vêtements recyclés par an.