La nouvelle éco : Renault renomme son écurie de F1 Alpine, quelle conséquence pour l'usine de Dieppe ?

Le patron de Renault l'a annoncé ce dimanche : dès 2021, ce seront des Alpine et non plus des Renault que l'on verra sur les circuits de Formule 1 du monde entier. Un changement de nom pour mettre en valeur l'histoire de la marque normande créée dans les années 1950. "On ne peut être qu'heureux et fiers", se réjouit Bernard Ollivier, qui a été directeur général d'Alpine entre 2011 et 2018.

"Ça ne change pas la problématique de Dieppe"

"Il est clair que la Formule 1 va apporter de la notoriété, en particulier à l'extérieur de la France, poursuit-il. Et puis ça apporte aussi une crédibilité technologique, ça va booster la marque."

Pour autant, l'ancien directeur général est plus mesuré en ce qui concerne l'avenir de l'usine de Dieppe, qui produit les Alpine 110, et qui fait partie des sites menacés par le plan d'économies annoncé par Renault.

"Je crains que ça ne change pas la problématique de Dieppe, explique Bernard Ollivier, invité ce lundi de France Bleu Normandie. Nous avons maintenant une marque qui sera une des quatre marques du groupe Renault, mais ça ne nous dit pas deux choses : est-ce que cette marque sera fidèle à l'ADN d'Alpine ? Et le deuxième point : où seront fabriquées ces voitures ? En 2012, quand nous avons lancé Alpine, il était évident que Dieppe faisait partie de l'ADN de la marque. Aujourd'hui, le sujet est différent, avec des problématiques de rentabilité. L'usine est en sursis, elle doit trouver son avenir dans les trois ans, ça ne change pas fondamentalement cette problématique."