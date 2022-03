La Nouvelle Eco : Rennes du compost propose aux entreprises de collecter leurs déchets alimentaires

Collecter les bio-déchets auprès des entreprises rennaises, pour en faire du compost ! C'est le principe de "Rennes du compost" qui depuis près d'un an maintenant se rend en vélo-cargo auprès, notamment, de bars et restaurants de la ville. L'association y récupère épluchures, marc de café, coquille d’œufs, avant de les transformer au jardin des Mille Pas, à La Prévalaye. Corentin Gouyou-Beauchamps, l'un des quatre porteurs de projets de "Rennes du Compost", est l'invité de la Nouvelle Eco sur France Bleu Armorique.

Comment vous est venue l'idée de créer ce service ?

Cela existe dans pas mal de villes de France : la Tricyclerie à Nantes, qui a commencé déjà depuis 4 ou 5 ans, il y a en a plusieurs à Bordeaux, à Strasbourg également, mais à Rennes, cela n'existait pas vraiment. La Ville de Rennes, depuis plusieurs années, a vraiment mis l'accent sur le compostage de proximité pour les particuliers, c'est vrai qu'il y avait eu pas mal d'avances là dessus et il y avait déjà des réflexes qui avaient été pris, mais il n'y avait pas encore vraiment ce service de collecte. C'était un peu l'idée de se dire que c'était quand même trop bête qu'il y ait tant de bio-déchets qui soient jetés, incinérés ou enfouis et que c'était un peu une sorte de gâchis. C'était l'envie d'essayer de proposer quelque chose d'un peu différent.

Combien de clients avez vous ?

Pas loin d'une quarantaine, à l'heure actuelle. La grande majorité, une bonne vingtaine, ce sont des restaurants, des bars. On a deux épiceries, un fleuriste, un hôtel et puis pas mal d'entreprises, une petite dizaine. Mais c'est vrai que c'est un service que l'on continue de développer et qu'on aimerait pouvoir proposer à plus de commerçants du centre ville ou d'entreprises, et bientôt les particuliers. On aimerait bien que ce soit pour l'année 2022. On a aussi une activité de sensibilisation, on propose des ateliers autour du compost ou de la réduction des déchets et ce genre de choses, cela permet vraiment de boucler la boucle.

Que faites vous du compost que vous produisez ?

Il y a une partie que l'on va redistribuer au jardin des Mille Pas, puisqu'il nous accueille ici sur sur cette zone, c'est un peu un échange de bons procédés. Ensuite, il sera revendu, redistribués aux particuliers mais aussi aux professionnels du territoire, comme des maraîchers locaux. On est en train de faire "normer" ce compost, une fois que les analyses sont faites, si tout va bien, il sera certifié "utilisable en agriculture biologique". Cela permettra de certifier que c'est un compost de bonne qualité. On a eu quelques demandes déjà, mais on est encore en procédure de normage.

Pour le moment, vous êtes en associatif, mais cela pourrait évoluer ?

On est une association, on aimerait pouvoir à l'avenir passer en société coopérative, donc en SCOP ou en SCIC. Mais pour ça, il faut pouvoir salarier deux équivalents temps plein, donc, c'est vrai que pour le démarrage, le temps de trouver le modèle économique, etc, c'est plus facile d'être en association au début. On prend le temps aussi de se poser toutes ces questions

Etes-vous rentables aujourd'hui?

Pour le moment, non, parce que c'est vrai qu'on démarre l'activité depuis peu, qu'il faut pouvoir justement développer ce réseau de clients, de partenaires, etc. Mais c'est en bonne voie, on espère que d'ici fin 2022, on pourra vraiment salarier deux personnes chez nous.