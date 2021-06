La nouvelle éco: Renov'tec une société perpignanaise en croissance continue

Fondée en 2013, cette entreprise est exclusivement spécialisée dans la rénovation, en gros œuvre maçonnerie, ravalement de façade mais également électricité, plomberie, carrelage, peinture ou isolation, sur Perpignan et ses environs. Un secteur toujours en croissance malgré la crise du Covid.

C'est une des société les plus actives dans le secteur de la rénovation dans les Pyrénées Orientales: Renov'tec fondée en 2013, est passée de 12 à 39 employés en huit ans pour un chiffre d'affaires de 3.654 M d'euros en 2019. Une croissance portée par un marché de la rénovation de maisons et d'appartements en plein essor.

La rénovation immobilière: un secteur dynamique

"Le secteur de la rénovation se porte bien depuis plusieurs années" précise Lucas Fadege le gérant de Renov'tec. "La rareté foncière des terrains constructibles, les systèmes de réduction d'impôt comme la défiscalisation dans l'immobilier ancien , les programmes de rénovation urbaine et les subventions apportées aux travaux énergétiques participent de plus en plus à rénover l'habitat existant plutôt que continuer à bâtir des logements neufs dans des zones pavillonnaires. "

La commande publique nationale et locale participe également à cette croissance via la loi PACTE, avec des projets de rénovation sur les bâtiments publics ou le programme d'actions "Cœur de ville" à Perpignan.

Un "effet covid "contrasté sur les commandes

" La crise a eu des conséquences différentes sur notre volume d'activité " explique Lucas Fadège: " Au niveau des copropriétés la demande a plutôt diminué du fait de l'impossibilité de faire des réunions. Quand on discute de gros travaux,il faut pouvoir se réunir et en débattre. En revanche, les particuliers ont investi chez eux. Ils ont fait des économies et ont eu le temps de réfléchir à comment ils se sentiraient mieux dans leurs domiciles, pour changer la décoration, améliorer leur confort énergétique ou lancer des constructions de tropéziennes ou de balcons pour créer un point extérieur."

Difficulté de recrutement

Si le secteur de la rénovation se porte bien, il n'est pas forcément facile de trouver de la main d'oeuvre : "On recrute actuellement un conducteur de travaux, un économiste de la construction, un menuisier qualifié. Et dans notre département, c'est toujours difficile d'avoir de la main d'œuvre qualifiée compétente. On se retrouve souvent sur des cursus de formation dans ces métiers dépaysés à Montpellier ou à Toulouse des villes qui ont une attractivité économique supérieure à Perpignan. C'est pourquoi ensuite c'est un peu difficile de faire revenir ces jeunes diplômés dans les Pyrénées Orientales."