La nouvelle éco : rénovation et réparation d'orgues à la Manufacture Languedocienne de Lodève

Dans la nouvelle éco, on s'intéresse à la Manufacture Languedocienne de Grandes Orgues de Lodève. Elle rénove une partie de l'orgue de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les 7 artisans s'occupent aussi des orgues d'églises et de cathédrales du sud de la France et des particuliers. Entretien avec son gérant, Charles Sarelot qui revient sur son activité.

Dans cet atelier, on fabrique et on rénove des orgues. Expliquez-moi, qu'est ce qu'on fait concrètement ici ?

On restaure des instruments, des orgues d'église, des orgues à tuyaux. On fabrique aussi et on fait beaucoup d'entretien.

Comment ça fonctionne un orgue ? Comment faut-il le rénover, l'entretenir ?

C'est un instrument à vent, donc beaucoup de l'entretien se fait sur place. Quand on fait de la rénovation, il y a des soufflets. Bien sûr, avec de la peau. C'est souvent ces pots qui s'usent, qui se craquellent au bout de 70, 90 ou 120 ans. On remplace très souvent ces peaux et des colles qui se craquellent, des bois qui ont travaillé. Donc, ça oblige à re-coller des parties de l'instrument.

Un entretien par rapport à la météo aussi ?

Il y a eu une usure normale de l'orgue, des peaux. Mais il y a aussi le temps, la poussière qui font qu'au bout d'un moment, il faut dépoussiérer parce que les sons sont changés et ça ne fonctionne pas normalement. Pour ce qui est de la météo, on est tributaire un peu des températures. Pour ce qui est de la corde, différents jeux dans l'orgue et aussi de l'hygrométrie qui fait beaucoup travailler les bois. Il faut arriver à avoir une hygrométrie un peu stable. Voilà qui se trouve dans une fourchette. Aujourd'hui, on a déshumidificateur et des humidificateurs qui nous permettent aussi de palier ces écarts de d'hygrométrie.

Vous vous adressez donc aux municipalités, mais aussi aux particuliers ?

Oui, beaucoup les municipalités parce qu'elles sont propriétaires de l'orgue de l'église de leur commune. On a très peu de particuliers mais on va faire de l'entretien de temps en temps.

Il y a des gens qui ont un orgue chez eux ?

Il y a quelques personnes qui ont des orgues. Lors de l'entretien, c'est du réglage mécanique. Un peu d'accord, des choses comme ça. Il n'y a pas la poussière comme dans une église. Ils sont plus protégés.

Vous avez 63 ans. Est-ce que c'est sûr qu'il y aura une suite après vous pour cette manufacture ?

Il faut espérer pour espérer, parce qu'il y a quand même de l'entretien régulier. Donc, il y a un travail déjà annuel à assurer après du boulot ou il y en a toujours eu. Mais pas toujours pour beaucoup de monde. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a plus de travail. Beaucoup de confrères me disent qu'ils ont du boulot pour toute l'année, alors qu'il y a quelques temps, c'était rare d'avoir un an de travail devant soi.