La nouvelle éco : Replayce redonne une seconde vie à vos smartphones à Dijon

Une toute nouvelle boutique vient d'ouvrir place Saint Michel à Dijon. Replayce est spécialisée dans la réparation et le reconditionnement de smartphones pour leur donner une seconde vie. C'est bon pour la planète et pour le porte monnaie. Elle propose aussi des accessoires.

Panne, usure, casse et obsolescence programmée font malheureusement partie de notre quotidien. Et ca se vérifie notamment avec nos téléphones portables. Mais plutôt que de changer d’équipement, la toute nouvelle boutique Replayce qui a ouvert ce lundi 16 mai à Dijon, propose de remplacer vos composants usés ou endommagés. Une manière d’allier écologie avec économies, pour retrouver un équipement fonctionnel rapidement. Entretien avec son gérant, Félix Maillotte.

Félix Maillotte, gérant de la boutique Replayce à Dijon Copier

Félix Maillotte, le gérant de la boutique Replayce à Dijon © Radio France - Christophe Tourné

Que proposez vous dans votre boutique Replayce à Dijon ?

Je propose essentiellement de la réparation de smartphones et de tablettes, ainsi que du rachat et de la vente de smartphones. Dans tous les cas, que ce soit les personnes les plus âgées ou plus jeunes, tout le monde a des smartphones aujourd'hui. Donc tout le monde peut venir à la boutique. Il n'y a pas de problème.

Qu'est ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure ?

J'ai toujours aimé l'entrepreneuriat et je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire dans la vie. Et un jour, j'ai travaillé pour la réparation de téléphones. C'est un métier qui m'a plu. Mais je n'étais pas à mon compte. J'ai décidé donc décider de franchir le pas, en plus sous franchise ce qui me permet de bénéficier d'un soutien derrière. Je pouvais pas trouver mieux.

Vous pensez que de plus en plus de gens préfèrent remettre en état leur portable plutôt que d'en acheter un neuf ?

Oui, je pense que la hausse des prix depuis ces dernières années sur tout ce qui est smartphone est un élément déclencheur. Maintenant, quand on voit qu'on peut atteindre les 1 500 € pour un smartphone, c'est toujours mieux de faire réparer le sien plutôt que d'en acheter un autre. Ça peut vite coûter cher. Et pour les autres téléphones portables, c'est bien de leur donner une seconde vie. Les prix peuvent vraiment varier énormément selon les appareils reconditionnés ou neufs. On peut descendre jusqu'à moitié prix sur certains modèles.

Un IPhone reconditionné - Replayce

Il existe énormément de modèles, vous pouvez tous les réparer ?

Sans aucun problème pour toutes les marques et tous les téléphones. Le seul soucis qu'on puisse avoir, c'est évidemment tout ce qui est achat de pièces car en ce moment c'est parfois compliqué. Sinon, dans l'absolu, on peut tout réparer.

Au niveau des matières premières, il y a justement des soucis au niveau mondial, notamment pour les smartphones. Est ce un avantage ou inconvénient pour vous ?

Les deux. L'avantage, c'est qu'effectivement, les gens vont être plus poussés à acheter des smartphones reconditionnés car en ce moment, c'est plutôt compliqué pour avoir de nouveaux modèles et pour toutes les marques. Mais en même temps, c'est aussi un inconvénient parce que pour nous les pièces sont parfois beaucoup plus dures à trouver. Du coup, on en a beaucoup moins en stock.

Vous proposez aussi le rachat de smartphones. Est ce qu'il y a des conditions ? Tout le monde peut amener son vieux portable ?

La première condition, c'est d'être majeur et de présenter une pièce d'identité. L'autre condition, c'est que le téléphone soit bien utilisable. On ne peut pas par exemple racheter un téléphone que son propriétaire n'a pas fini de payer, au risque qu'il soit bloqué. Sinon, il n'y a pas de soucis.

Vous faites aussi de la vente de smartphones reconditionnés ?

Effectivement, tous les téléphones qui sont réparés chez Replayce à Dijon et dans les autres boutiques de l'enseigne en France, sont reconditionnés et ensuite revendus dans le réseau. Donc je peux très bien proposer par exemple des téléphones qui viennent de Replayce à Montpellier et que je peux vendre dans ma boutique. Après, dans tous les cas, je sais que c'est un bon service qui a été fourni et que l'appareil a parfaitement été reconditionné. Il y a des iPhones, Haier, Oppo... etc. On a toutes les marques en stock.

Quels sont vos objectifs en terme de chiffre d'affaires pour cette année ?

Pour cette première année, je vise un chiffre d'affaires de 145 000 €, ce qui représente environ trois clients par jour, sachant que je suis ouvert six jours sur sept. Après, ça dépend du panier moyen.

