La nouvelle éco : reprendre le sport pour des raisons de santé avec Mooven à Montpellier

Mooven est une Maison Sport Santé à Montpellier. Son but est d'accompagner celles et ceux qui veulent reprendre une activité sportive pour des raisons de santé. Une chronique en partenariat avec ToulÉco Montpellier.

Reprendre le sport et se motiver tout seul après une maladie, ça peut parfois être compliqué. La Maison Sport Santé Mooven dans le quartier Celleneuve à Montpellier est là pour accompagner celles et ceux qui veulent reprendre une activité physique pour des raisons de santé. Il est possible de suivre les séances en visioconférence ou dans leurs locaux.

Entretien avec Chloé Zaffuto qui est enseignante en activité physique adaptée dans cette Maison Sport Santé à Montpellier.

Comment ça fonctionne, cette Maison Sport Santé ?

Elle est ouverte à toutes les populations qui souhaitent venir prendre soin de leur santé. Le but étant de leur proposer des programmes d'activités physiques adaptés à leurs besoins et à leurs spécificités et leur permettre de pratiquer en toute sécurité avec des enseignants en activité physique adaptée.

Quel public est visé ?

Ça s'adresse aux personnes qui ont traversé des pathologies, des personnes qui sont malades, qui sont en cours de traitement, qui sont en fin de traitement ou qui souhaitent reprendre une activité physique après un passage pathologique. Ça s'adresse aussi aux personnes qui souhaitent rompre la sédentarité et l'inactivité physique. Ça s'adresse aux personnes qui souhaitent, à un moment donné, prendre soin de leur corps, mais de manière à avoir des bénéfices sur leur santé, future ou actuelle.

Est-ce qu'il faut que ce soit conseillé par un médecin ? Est-ce qu'il faut une ordonnance ?

Aujourd'hui, l'activité physique adaptée se réalise sur prescription médicale. Néanmoins, nous pouvons aussi accueillir sans prescription dans un premier temps, puisque la première étape de l'accompagnement en Maison Sport Santé, c'est la réalisation d'un entretien initial où il n'y a pas besoin de prescription médicale. Il s'agit de faire un bilan sport santé puis d'assurer le suivi derrière. Il peut être de deux types.

Le premier, c'est de venir pratiquer dans notre Maison Sport Santé montpelliéraine, où vous pourrez vous inscrire et venir profiter de séances d'activités physiques adaptées. Le deuxième, l'accompagnement est 100 % digital. On vous propose des séances d'activité physique en visioconférence. Vous pourrez intégrer un groupe d'accompagnement qui poursuit les mêmes objectifs que vous.

Quel type d'exercice ?

On ne travaille pas sur des exercices particuliers. On regarde vraiment quelle est la finalité et l'objectif que l'on s'est fixé. Et on travaille avec vous sur l'endurance. On travaille le cardio respiratoire, on a des séances d'activité qui sont extrêmement ludiques, mais il n'y a pas forcément de sport particulier. Vous venez faire une pratique d'activité physique qui sera variée.

Est-ce que c'est payant ?

Sur le présentiel, on va démarrer un abonnement à 30 euros par mois et qui va vous permettre de venir pratiquer deux fois minimum par semaine. La Sécurité sociale ne prend pas encore en charge les programmes d'activités physiques adaptées. Mais n'hésitez pas à vous rapprocher de votre mutuelle santé qui ont des politiques de remboursement du sport santé et de l'activité physique adaptées qui peuvent être intéressantes.

Plus d'informations sur le site de Mooven.

La nouvelle éco : Mooven, pour reprendre le sport pour des raisons de santé à Montpellier. Copier