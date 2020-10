La Nouvelle Eco : reprise d'activité pour les agences d'intérim

Véritable variable d'ajustement de l'emploi, l'activité intérimaire avait perdu 50% d'emplois en quelques semaines au moment du confinement. Les intérimaires sont les premiers à avoir été sacrifiés par les entreprises au début de la crise sanitaire avant les employés titulaires. Au moment du déconfinement, là encore, les titulaires sont les premiers à avoir repris leur activité progressivement et les intérimaires, eux, ont été rappelés en fonction de la reprise de l'activité. Contre toute attente le recours au contrat d’intérim reprend progressivement depuis quelques semaines.

Nos deux Charentes se portent plutôt mieux que le reste de la France : au mois de septembre on estime à 10% la diminution du recours à l’intérim par rapport à la même période l'année dernière. A l’échelle nationale on parle d'une baisse de 20%.

Si l’intérim avait souffert de son rôle de variable d'ajustement au moment du confinement, la reprise de l'activité économique semble lui profiter. Certaines entreprises, dans cette période incertaine avec ce manque de visibilité, préfèrent avoir recours à des contrats d’intérim plutôt que de pérenniser des postes en CDD ou CDI.

Et puis il y a le phénomène des cas contacts : des employés absents temporairement et qu'il faut parfois remplacer. Il semblerait que ça aussi bénéficie aux intérimaires.

L'activité intérimaire concerne de nombreux secteurs et il existe une très forte disparité de la reprise précise Christophe Ducreau, délégué régional du PRISME, baromètre qui étudie les tendances du marché de l'emploi intérimaire : "Le secteur du bâtiment est un des secteurs qui a repris le plus vite. C'est pour ça que le département ne se porte pas trop mal, parce que l'activité du bâtiment est assez développée. Les secteurs qui ont été le plus impacté sont ceux de _l’aéronautique ou encore de l’événementiel qui sont presque à l’arrêt._"

Cette reprise de l'activité, les agences d'intérim la prennent avec des pincettes : en cas d'aggravation de la crise sanitaire, de reconfirment partiel ou total ce sont une fois de plus elles qui seront les premières sacrifiées.