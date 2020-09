La nouvelle éco : reprise sereine pour l'entreprise Joël Richard à Bénévent-l'Abbaye

Reprise de l'activité progressive pour Joël Richard à Bénévent-l'Abbaye. L'entreprise fabrique des bardeaux en châtaigner. Ce sont des tuiles de bois artisanales utilisées pour le revêtement des toits des églises ou des maisons. C'est elle qui fournit les bardeaux pour le toit de l'église de La Souterraine en pleine rénovation par exemple. Comme beaucoup d'entreprises, l'activité s'est interrompue pour les huit salariés pendant le confinement, mais le responsable Olivier Domy est confiant pour la suite.

Mars, avril, mai, trois mois délicats

Pendant cette période d'interruption, la société n'a pas eu de perte car elle fonctionne en flux tendu au niveau de ses stocks. Elle s'en sort sans trop de difficulté : "L'Etat a mis en place très rapidement un report des échéances de prêt, des aides et un prêt d'Etat" souligne Olivier Domy.

Moins de commandes mais plus de devis

L'activité reprend doucement mais sûrement depuis le mois de septembre. Il y a moins de commandes que l'année précédente mais autant voire plus de devis : "Voyez ce matin j'ai dû faire 6 ou 7 devis, c'est assez exceptionnel !" note le responsable qui se dit assez optimiste "ça va déboucher sur quelque chose et ça montre bien qu'il y a une demande" poursuit-il. Le gérant constate notamment que de plus en plus de particuliers se tourne vers les bardeaux pour des raisons écologiques.