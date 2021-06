La nouvelle éco : Republic Technologies s'inquiète d'une nouvelle taxe sur les filtres de cigarettes

"Nous sommes bien évidemment sensibles à l'empreinte écologique des filtres à cigarettes", assure Olivier Partouche, le directeur général de l'entreprise perpignanaise Republic Technologies, fabricant notamment des feuilles de cigarette OCB, JOB ou Zig-Zag. Mais il n'empêche, la nouvelle taxe du gouvernement ne passe pas. Dès cette année, tous les acteurs du secteur devront payer un impôt sur les filtres pour financer le recyclage des mégots. Une taxe qui s'appliquera à l'unité, peu importe la fabrication du filtre. "Les filtres des cigarettes manufacturées pèsent 105 milligrammes, alors que ceux que nous fabriquons en sachet pèsent deux fois moins. Et on devra payer la même chose !", s'agace Olivier Partouche.

"Le fait d'écarter ces critères de poids, ça va mécaniquement favoriser l'industrie du tabac et on nous demandera de cotiser autant que si on fabriquait les mêmes filtres avec le même poids. Et donc au final, la même quantité de matière rejetée dans l'environnement", déplore le directeur général de Republic Technologies. "Or ce n'est pas du tout le cas, on rejette beaucoup moins de matière."

Exempter de taxe les filtres écolos

L'entreprise Republic Technologies, qui emploie 400 personnes à Perpignan, consacre aussi une part de sa production aux filtres en papier, biodégradables. "On demande aussi à ce que ces filtres soient exemptés de cette taxe", explique Olivier Partouche. "Ça nous permettrait également de continuer nos efforts en recherche et développement sur l'éco-conception et sur le développement de filtres avec une empreinte environnementale bien moindre que ceux en acétate de cellulose."

D'ici quatre ans, cette nouvelle taxe coûtera 8,5 millions d'euros à l'entreprise Republic Technologies. "Fort heureusement, cela ne mettra pas en danger l'activité de notre site à Perpignan", assure le directeur général de l'entreprise. "Nous sommes un fabricant de papier à rouler avant tout, nous fabriquons également des produits de nettoyage pour l'optique et des liquides pour les cigarettes électroniques. Il n'y a donc pas de danger immédiat, nous sommes implantés depuis 1838. En revanche, cela pourrait mettre en danger l'activité spécifique de fabrication des filtres, car notre chiffre d'affaires ne dépasse pas 5 millions d'euros."