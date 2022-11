La nouvelle éco - Réseau Vrac s'engage à 100% dans la semaine européenne de réduction des déchets

Acheter au maximum sans emballage, c'est un geste à la fois bon pour la planète et pour le porte monnaie. Et à l'occasion de la semaine européenne de réduction des déchets, Réseau Vrac , nous le rappelle et organise avec ses adhérents, toute une série d'action pour promouvoir les produits vendus en vrac et leurs avantages et ils sont nombreux. Cela va d'une meilleurs maîtrise du pouvoir d’achat à la réduction de l’impact de CO2 et du gaspillage alimentaire. Entretien avec Cloé Colmet, chargée de mission au Réseau Vrac en Bourgogne-Franche-Comté.

Cloé Colmet, chargée de mission au Réseau Vrac BFC © Radio France - Christophe Tourné

Réseau Vrac, qu'est ce que c'est ?

C'est une association interprofessionnelle. On représente tous les acteurs de la filière vrac et on a vocation à démocratiser le vrac. On a aussi bien des commerces en vrac, qu'ils soient fixes ou itinérants et se déplacent en camion, mais on a aussi des fournisseurs de produits et des équipementiers.

C'est un mode de consommation qui se développe ?

Depuis cinq ans, c'est un mode de consommation qui a tendance à évoluer. Par contre, depuis le Covid, c'est vrai qu'on a vu un petit peu les Français se réorienter sur des produits préemballés, assez rapides à emporter en tout cas. C'est pour ça que nos adhérents ont développé des offres "cliqué, emporté".

En terme de conservation, ça ne change rien ?

Pas du tout. En fait, c'est juste des bonnes habitudes à prendre. Si on utilise des sacs à vrac, il faut les transvaser dans des contenants hermétiques. Mais après, on peut utiliser tout type de contenants et ça se conserve très bien.

Est ce qu'on a une idée aujourd'hui du poids de ces emballages dans les déchets ?

On a des moyennes. Chaque Français jette 29 kilos de nourriture par an, dont sept kilos encore emballés. On est actuellement en train de développer un outil pour calculer le poids de l'emballage tout seul. Dans nos réseaux vrac, on estime la quantité de déchets évités a priori autour d'une tonne par commerce de vrac, ce qui est considérable.

Il y a plein d'idées reçues à propos du vrac. C'est plutôt réservé à une clientèle bobo, par exemple, c'est ce qu'on dit, ou alors ça favorise l'apparition de mites alimentaires. Est ce que vous avez des réponses à ces détracteurs ?

C'est effectivement un mode de consommation sans emballage qui est né dans le circuit bio mais aujourd'hui, on trouve à la fois des produits bio et non bio. La valeur ajoutée du vrac, c'est qu'il n'y a pas de quantité imposée. Donc il faut vraiment regarder le prix au kilo ou au litre. C'est ce qui permet vraiment de maîtriser son pouvoir d'achat. Ce n'est donc pas réservé qu'aux bobos. Il faut lever ces préjugés. Et sur les mites alimentaires, c'est la même chose. Nous, Réseau Vrac, on forme nos commerces de vrac justement à des protocoles d'hygiène assez poussés. Tous les commerçants qui sont identifiés sur la cartographie de consommer vrac suivent ces protocoles d'hygiène.

Les commerces de vrac qui participent à la semaine européenne de réduction des déchets en BFC - Réseau Vrac

Dans le cadre de cette semaine européenne que propose le réseau ?

Il propose des offres spéciales pendant toute la semaine et également on met en place une campagne de communication sur les réseaux sociaux. Dans les commerces, il y a des promotions mais aussi des cadeaux en fonction d'un certain montant d'achat.

Le prix justement, est ce qu'un produit en vrac, est aussi cher ou moins cher qu'un produit dans des emballages classiques ?

Là encore, je vous invite à regarder les prix au kilo ou au litre. Il faut vraiment avoir ces références en tête pour pouvoir effectivement comparer. Et il y a une étude de 60 millions de consommateurs qui a montré que sur certains types de produits, effectivement, le vrac était moins cher.

Où trouver les commerces de vrac engagés dans cette semaine ?

Plusieurs commerçants vrac de la région Bourgogne-Franche-Comté se sont engagés collectivement pour proposer une action commune à l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, qui se déroule du 19 au 27 novembre 2022.

En Côte d’Or :

- La Réserve Bio : 13 Rue Thiers à Auxonne (21)

- Au Gramme Près – La Fourmilière : 51 Rue du Général Fauconnet, à Dijon (21)

- À l’Auré du vrac : 22 Rue de la Rochotte, à Is-sur-Tille (21)

En Saône-et-Loire :

- Le Poids Gourmand : 187 rue Maréchal Foche, Le Creusot (71)

- L’Épivrac : 118 rue Champagny, Charolles (71)

Offre : 5% de remise sur une sélection de produits



- Tiny Vrac (commerce ambulant) / jeudi soir à La Trêche à Sanvignes (71) / Vendredi matin à Palinges (71) / Samedi matin à Montceau-les-Mines (71)