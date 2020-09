La Nouvelle Eco : Restaurant l'Étal 36 à Tarbes, Viva España !

L’Étal 36, LA référence pour organiser une soirée espagnole et découvrir toutes les subtilités de la cuisine ibérique

Envie d'une soirée ibérique ? l'Étal 36 à Tarbes, c'est le meilleur restaurant pour organiser une soirée espagnole. Ce restaurant-Brasserie, bar, tapas, propose des animations du lundi au samedi de 7h à 2h du matin et le dimanche de 8h à 14h00. Il est idéalement situé au cœur de la Halle Brauhauban à Tarbes.

Spécialités :

Sangria

Cassolette de Gnocchi sauce gorgonzola

Salade Caesar au poulet ou gambas

Contacts :

Adresse : Rue Brauhauban, 65000 Tarbes

Téléphone : 05 62 34 70 73

Web : https://www.etal36.fr/

Mesures sanitaires :

Respect des gestes barrières, gel hydroalcoolique, contrôle de l'espacement entre les tables, éducation des clients à la distanciation. Et pour les animations ou concerts, tout les décisions et programmations sont coordonnées en relation avec la mairie de Tarbes et la Préfecture des Hautes-Pyrénées.