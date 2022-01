La nouvelle éco : retombées positives et déceptions pour la venue des ministres européens à Amiens

Les ministres européens de l'environnement et de l'énergie se retrouvent à Amiens pendant trois jours. Quarante-six ministres arrivent des vingt-sept pays de l'Union européenne en délégations. Alors forcément les retombées économiques en période de crise sanitaire et économique sont très attendues.

Les ministres européens de l'environnement et de l'énergie vont passer deux nuits au Marotte, seul hôtel cinq étoiles d'Amiens et de la Somme.

Pour Mégacité comme pour les hôtels qui vont accueillir les délégations et les ministres, c'est une bonne opération. Pas moins de quarante-six ministres européens de l'environnement et de l'énergie seront rassemblés à Mégacité Amiens pendant trois jours autour de Barbara Pompili, la ministre française (et amiénoise) chargée de la Transition écologique. Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, elle va travailler avec ses homologues européens et leur présenter sa ville. Amiens va ainsi être le cœur écologique de l'Europe pendant trois jours, à partir de ce jeudi 20 janvier.

Recevoir les ministres européens de l'environnement va sauver leur mois de janvier. Au Marotte par exemple, seul hôtel cinq étoiles d'Amiens et de la Somme, les trente-trois chambres et suites affichent complet pendant deux nuits. Et même si les ministres auraient dû y rester trois nuités, cela sauve le chiffre d'affaire de l'établissement car ce mois de janvier est très calme, de l'aveux des dirigeants de l'hôtel. Entre cas positifs et peur du covid, il n'y a pas de réservation à l'hôtel.

A Mégacité aussi on affiche l'optimisme. La direction explique qu’elle s’est battue pour obtenir l’événement. Les délégations ont privatisé le lieu ce jeudi 20 janvier et demain, mais son directeur reste secret sur le chiffre d'affaire généré par cet événement. En tout cas c’est un bol d’air après des annulations d’événements en cascade.

Mais de nombreuses nuitées ont été annulées au dernier moment, faisant perdre un chiffre d'affaire potentiel important à plusieurs hôtels. Le club hôtelier demande donc des compensations financières pour les annulations de dernière minutes et la perte de chiffre d’affaire.