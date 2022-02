La nouvelle éco : retour de la foire d'Albert place Emile Leturcq

C'est le grand retour de la Foire d'Albert, place Emile Leturcq depuis samedi 19 février. Comme chaque année, la fête foraine s'installe pour une semaine dans la ville. Il est possible de profiter de la vingtaine d'attractions jusqu'à dimanche 27 février. Dimanche s'est tenue également la foire marchande qui attire de nombreux habitants d'Albert et des communes alentours depuis des décennies.

L'an dernier, elles avaient dues être relocalisées devant le lycée Lamark, à l'extérieur de la ville. En cause : les importants travaux devant la mairie qui ont duré plus d'un an et qui se sont achevés en décembre dernier. Revenir dans le centre-ville, c'était une demande des commerçants et des riverains inquiets. Pour la mairie, il n'était pas question de pérenniser la fête foraine devant le lycée.