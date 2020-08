La Nouvelle Eco : Retour sur la saison estivale de l’Espace de loisirs du lac de Baudreix

« La saison est sauvée ! ». Annie Biron, responsable de l’espace de loisirs du lac de Baudreix depuis plus de 20 ans est soulagée. Le mois de juin avait été très compliqué avec une météo peu clémente et des normes sanitaires « qui changeaient pratiquement toutes les 24 heures » souligne Annie. Mais les chalets sont complets depuis le 27 juillet, et donc effet boule de neige, le restaurant et les activités profitent aussi du retour des touristes. Des vacanciers de la région mais aussi des bretons et des parisiens ont profité des infrastructures du lac de Baudreix.

Les règles sanitaires ont un coût !

Des masques, du savon, du gel hydroalcoolique… c’est la recette gagnante de cet été 2020. Ce sont des dépenses que l’espace de loisirs n’a pas faites les étés précédents. Il a aussi fallu embaucher 2 personnes supplémentaires pour faire le ménage dans les chalets à cause de normes plus strictes. Un coût non négligeable pour Annie Biron mais pourtant indispensable pour la santé de tous et pour rassurer ses clients.