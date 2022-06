La Nouvelle Éco en Isère : Rétrofit, la solution pour passer à l'électrique sans changer de voiture

Alors que l'électrique commence à se faire une place dans le parc automobile français, l'accès aux grandes villes sera interdit en 2025 au véhicules les plus polluants. Un problème par exemple pour les artisans et leurs utilitaires, ou les municipalités et leur flotte de bus diesel. Mais acheter un véhicule neuf n'est pas à la portée de tous. Or depuis deux ans, une solution, Rétrofit, est autorisée en France. Elle permet de transformer un véhicule thermique en véhicule électrique, une opération moins chère que l'achat d'un véhicule neuf. Arnaud Pigounidès est le président de REV Mobilities, une start-up qui propose justement l'opération rétrofit sur certains types de véhicules.

Vous proposez à REV Mobilities une solution, Rétrofit, pour transformer des véhicules thermiques en électriques. Comment ça marche?

Le rétrofit électrique consiste à enlever un moteur thermique d'un véhicule, donc que ce soit un deux-roues, un utilitaire, une voiture ou un bus. Enlever le moteur, enlever tous les éléments du moteur, de la chaîne de traction traditionnelle, le réservoir et tout, et de mettre un moteur électrique avec des batteries mais aussi à l'hydrogène. En fait, c'est une nouvelle technologie de l'électrification que nous mettons dans des véhicules anciens. C'est un phénomène tout nouveau qui vient d'être réglementé par la France, suite à un travail de fond que j'ai mené pendant trois ans pour avoir une réglementation qui l'autorisait, il faut savoir que c'était interdit depuis 1954. Mais maintenant c'est autorisé. Donc nous, chez REV Mobilities, nous faisons des voitures anciennes, des utilitaires et aussi des bus et des camions.

A qui s'adresse cette solution?

Elle s'adresse idéalement à tous ceux qui travaillent dans les villes et qui seront confrontés à une chose : c'est que leur diesel ou leur véhicule sera interdit, dans les zones à faible émission, de circuler à partir du 1ᵉʳ janvier 2025. Donc en fait, c'est un carnage, je peux vous le dire, 17 millions de véhicules seront interdits dans les grandes villes. Or, la plupart des artisans, la plupart des gestionnaires de flottes, la plupart des entreprises, ont acheté des flottes de véhicules diesel. Ils ont par exemple un bus diesel qui a été aménagé par une agglomération pour transporter des habitants. Les laisser en diesel, pour circuler, on n'avait pas d'autre choix que de les jeter ou les vendre, les voir aller polluer ailleurs et d'acheter du neuf. Or, le neuf ne suffit pas. Et le rétrofit permet de transformer plus rapidement des véhicules et pouvoir les utiliser tous les jours.

C'est une solution que vous présentez comme avantageuse aussi financièrement par rapport au fait de vendre les vieux véhicules thermiques et racheter du neuf...

Oui, le rétrofit est hyper avantageux, que ce soit pour les voitures, pour les utilitaires ou pour les bus, puisque c'est ni plus ni moins que la moitié du prix d'un véhicule électrique neuf. Vous savez qu'un véhicule électrique neuf vaut quand même très cher. Que ce soit une Tesla ou une Zoé, c'est quand même plus cher qu'une Clio Diesel. En fait, c'est parce qu'il y a des batteries dedans qui vous font faire beaucoup d'économies. Mais ces batteries, il faut les acheter aujourd'hui. Et donc du coup, en fait, en faisant le rétrofit, on ne change que la motorisation. On n'a pas besoin de refaire un châssis entier et donc c'est la moitié du prix d'un véhicule neuf. Sachant que, comme les constructeurs, nous avons une prime qui, entre la prime d'Etat et les primes des régions, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes et à Grenoble, peut pour les artisans aller jusqu'à 15 000 € de réduction pour un rétrofit entre 15 000 et 25 000 €. C'est une superbe opportunité pour pouvoir transformer votre propre véhicule et surtout lui donner une deuxième vie. De continuer cinq ans, sept ans, huit ans, dix ans même s'il le faut, voire quinze ans si le châssis est en très bon état. Et tout ça, c'est bon pour la planète, c'est bon pour le portefeuille et surtout ça crée de l'emploi en France. L'objectif n'est pas d'emmener des véhicules de l'autre côté de la planète pour se faire transformer, pour revenir. Non, notre objectif, c'est de créer les conditions de transformation dans chaque agglomération, dans chaque grande région, de manière à ce que des garagistes partenaires ou des gens que nous, agréons en tant que constructeurs rétrofiteurs, puissent faire l'opération au plus près du client. Et surtout, ça rassure les clients. Les gens travaillent avec leur véhicule et donc tout ce réseau français, c'est des milliers d'emplois en France que nous sommes en train de créer.

Préserver aussi l'emploi des garagistes, notamment pour qu'il y ait encore des actions à effectuer sur les véhicules qu'on leur proposera ?

Effectivement, le rétrofit est une bonne alternative pour les garagistes parce que ça permet de leur donner de quoi travailler plus tard. Parce qu'imaginez demain, tout devient électrique avec des véhicules qui viennent de Chine. Qu'est-ce qu'un garagiste peut faire dedans à part changer des pneus ? Il n'a même pas le droit de toucher au véhicule parce que c'est un véhicule en haute tension. Donc il n'est peut-être même pas formé alors que nous, on est là pour former ces gens là, pour les aider à transformer les véhicules avec nos systèmes, nos guides de montage et nos process, de manière à ce qu'on puisse en faire de plus en plus. Et c'est une vraie opportunité pour les garagistes qui sont des centaines de garages par région qui nous appellent parce que le rétrofit, ils ont compris que c'était une vraie opportunité de business et ils ont très peur aussi de perdre leur emploi plus tard.

Pour l'instant, de votre côté en tout cas, ça ne concerne pas encore aux véhicules qu'on va dire communs, c'est-à-dire les véhicules des particuliers qui ne sont pas encore "de collection"...

Le véhicule des particuliers en rétrofit va arriver selon nous autour de 2024-2025 quand on va être de plus en plus proche de la mise en place des zones à faible émission. Puisqu'il faut savoir que c'est le 1ᵉʳ janvier 2025 que 45 des plus grandes villes de France vont interdire les moteurs diesel qui ont plus de quinze ans. Tout Crit'Air trois, quatre, cinq sera interdit voire crit'Air deux plus tard. Donc on sait avec la hausse de nos volumes que les prix vont baisser enfin, et aux alentours de 2024-2025 avec l'arrivée de batteries européennes aussi, puisqu'il y a un travail sur la conception des batteries et la fabrication de batteries dans les "Gigafactory", en France et en Europe, va faire baisser les coûts et donc du coup ça sera beaucoup plus rentable et beaucoup plus intéressant pour un particulier de le faire à ce moment là.