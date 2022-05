La Nouvelle Éco à Charavines : Ribeaud Menuiserie se modernise grâce au plan France Relance

Relancer l'économie par un soutien financier aux entreprises, tel est l'un des objectifs du plan France Relance, lancé en septembre 2020. Sur les 100 milliards prévus, un tiers est consacré à renforcer la compétitivité des entreprises françaises. En Isère, la société Ribeaud Menuiserie a ainsi reçu 86.500€ de l'Etat. Une subvention qui a permis à cette entreprise familiale vieille de 130 ans de se moderniser. Marion Ribeaud est la co-gérante avec son oncle Frédéric Ribeaud. Elle en prendra seule la tête en août prochain, devenant la première femme à la tête de l'entreprise familiale.

Marion Ribeaud, votre entreprise vient de recevoir 86 500 € de la part de l'État dans le cadre du plan France Relance. A quoi cette subvention va-t-elle vous servir?

Alors elle nous sert à investir dans du nouveau matériel, principalement un centre d'usinage qui nous permet de faire des menuiseries extérieures en bois, mais aussi de l'agencement de meilleure qualité, de façon plus rapide, plus productive, et de mécaniser un petit peu des choses qu'on faisait plutôt à la main jusque-là.

Qu'est ce que ça va changer concrètement pour vous ?

Ça a changé beaucoup de choses dans notre atelier parce que ça va nous permettre de fabriquer plus rapidement et surtout que l'opérateur qui se trouve devant la machine va pouvoir lancer la fabrication et faire une autre tâche pendant que la machine travaille toute seule pour effectuer la manipulation.

Ces investissements dans la robotique, c'est l'évolution logique, nécessaire même, pour une entreprise comme la vôtre ?

Oui, c'était très nécessaire parce qu'il y a eu peu d'investissements ces dernières années. En 2018, on a investi dans les menuiseries aluminium pour diversifier un petit peu notre atelier. Les menuiseries bois avaient besoin d'un petit coup de jeune. Les machines étaient un petit peu vieillissantes et du coup, on avait commencé à avoir un peu du mal à être compétitif par rapport à nos concurrents.

Autre évolution : vous allez prendre cet été seule les rênes de l'entreprise, vous l'arrière arrière petite fille du fondateur. Cela fera de vous la première femme à la tête de cette entreprise familiale. Comment est ce que vous voyez justement votre rôle à la tête de la menuiserie? Qu'est ce que c'est les impulsions, les orientations que vous aimeriez donner ?

Il y a eu déjà pas mal de changements ces deux dernières années. On a beaucoup investi, on a hiérarchisé beaucoup la société. On n'avait pas auparavant de conducteur de travaux, de chef d'atelier, de bureau d'études, etc... Là on a mis en place un bureau d'études. On a pas mal hiérarchisé l'entreprise, on a embauché des poseurs, des personnes à l'atelier. On est passés d'une quinzaine de salariés à peu près à une trentaine aujourd'hui, en deux ans. On souhaite continuer dans cette lancée.