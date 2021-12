La nouvelle éco : Rossignol mise sur le ski de randonnée

France Bleu Isère : David Bouvier, vous êtes le directeur marketing du ski à Rossignol, qui lance cet hiver une toute nouvelle gamme dédiée au ski de randonnée. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en la matière, vous changez de braquet avec cette nouvelle gamme?

David Bouvier : Oui, tout à fait. On a vraiment développé une offre globale qui s'appelle "escaper" et qui permet à tout un chacun, quel que soit son niveau, qu'on soit expert, qu'on soit aficionado des grands espaces et de montagne ou bien juste débutant, junior, homme ou femme, de s'adonner à cette pratique en pleine croissance. On compte à peu près 470 000 pratiquants en France cette année et ce phénomène s'est accéléré du fait du Covid. Il y a ce besoin de retour à la nature. Donc, bien évidemment, Rossignol, leader mondial du ski, ne peut pas passer à côté et, au contraire, doit participer à l'accélération de cette tendance .

La sortie de cette gamme de ski de rando a même été avancée !

Oui, en fait, c'était dans les tuyaux. Et puis, le contexte a fait qu'avec la fermeture des stations l'année dernière, on a redoublé d'efforts avec nos équipes R & D (Recherche et Développement), avec nos usines pour pouvoir permettre de sortir cet équipement en mode accéléré. Et donc, du coup, dès la fin de l'hiver dernier et dès cet automne, l'ensemble de l'offre est disponible dans tous les magasins.

Vu les efforts consentis par Rossignol, cela veut dire que désormais, le ski de randonnée n'est plus une niche. C'est un peu plus que ça ?

Ce qu'on peut dire, c'est qu'en effet, aujourd'hui, la pratique du ski de randonnée fait partie de l'expérience de la semaine de ski du vacancier. L'ensemble des stations, l'ensemble des acteurs développent des secteurs sécurisés, développent des pistes balisées pour faire du ski de randonnée à proximité des pistes tôt le matin. C'est un peu comme faire de la raquette, comme faire du chien de traîneau, faire du "ski-doo". Ça fait vraiment partie du panel des solutions, des possibilités pour s'épanouir en montagne.