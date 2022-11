La Nouvelle éco : Rossignol veut créer une filière de recyclage des skis

Rossignol va commercialiser à la fin du mois un ski recyclable : de quoi s’agit-il?

Vincent Wauters, président du groupe Rossignol - C'est un ski qui a, en fin de vie, après qu’on l'ait réparé, vraiment quand on est en fin de vie, on peut récupérer des matières premières qui peuvent être réutilisées pour d’autres applications : automobile, bâtiment, ou potentiellement un nouveau ski.

Quel taux de recyclage vous allez pouvoir atteindre?

C’est vraiment une révolution dans l’industrie. Peu importe la marque, avec un ski traditionnel en fin de vie on peut aujourd'hui récupérer à peu près 6% de matières premières. Malheureusement tout le reste est brûlé, ou pire : enfoui. Et avec ce ski qu'on a codéveloppé en collaboration étroite avec MTB, une société qui fabrique des machines de broyage et de tri, on réussit à récupérer 77% des matériaux - donc 10 fois plus qu'avec un ski de construction traditionnelle.

Où est-il fabriqué ce nouveau ski?

On est vraiment très très fiers d’avoir la dernière usine de ski en France, au pied du mont Blanc, à Sallanches. Et ce qu’on est en train de faire avec les équipes, c’est de transformer la dernière usine de ski en France en première usine de skis éco-conçus au monde !

Votre ambition est de créer, au-delà de ce ski, une filière de recyclage du ski?

Ce n'est pas que le lancement d'un ski, c’est vraiment le lancement d’un mouvement : on veut convertir un tiers de notre gamme avec cette nouvelle philosophie de sobriété d'ici à 2028. Ces skis non seulement ils sont recyclables mais il y a 73% des matières utilisées qui sont déjà, à la base, recyclées où biosourcées. Donc c'est vraiment un ski très vertueux, aussi bien dans les composants de départ que pour la gestion de la fin de vie. Et effectivement on veut ouvrir pour permettre à l’industrie d’avancer et d’avoir des filières de ski vertueux qui permettent l’efficacité des flux, des broyages, et l’utilisation et la valorisation des matières récupérées en fin de vie.

Vous avez rendu public la composition de votre nouveau ski, c'est plutôt inhabituel dans l'industrie !

C'est inhabituel et je ne vous cache pas qu’on a eu un débat en interne ! Et il a fallu un peu de maturation pour essayer de comprendre les enjeux et pourquoi on le faisait. Pour nous on est leader dans l’industrie, il faut qu’on ouvre la voie des skis vertueux, c’est une nécessité. Et je dirais que c’est une urgence. Si on fabrique des skis qui émettent moins de CO 2 mais qui ne sont pas recyclables et qui sont brûlés en fin de vie, on n'aura rien gagné. Donc on est obligé d’aller chercher une réduction de CO 2, mais aussi une gestion de la fin de vie. Et donc on a décidé de partager la composition du ski en espérant que ça inspire l’industrie et que l'on ouvre la porte à un dialogue. C'est surtout ça qu'on cherche : un dialogue pour créer des filières efficaces.