Né il y a plus de 20 ans, le groupe toulousain Rouaix change de nom et devient Finvens. Le troisième opérateur du marché du regroupement de crédits en France veut doubler sa production d'ici trois ans.

La nouvelle éco : Rouaix, spécialiste toulousain du regroupement de crédits, devient Finvens et voit grand

Ne l'appelez plus Rouaix Groupe, mais Finvens. Depuis le mois d'octobre, le spécialiste du regroupement de crédits a changé d'identité. Le groupe est né à Toulouse il y a une vingtaine d'années, et il est aujourd'hui devenu incontournable dans le marché du financement pour particuliers.

Et le regroupement de crédits est "un secteur assez dynamique" résume Frédéric Granel, le président de Finvens : "depuis cinq-six ans on est sur une croissance de marché de l'ordre de 10% par an en moyenne".

Avec une production de plus de 300 millions d'euros en 2020, et 35.000 dossiers financés ces dix dernières années, Finvens se positionne comme un acteur majeur de ce marché, à la troisième ou quatrième place.

Doubler de taille d'ici trois ans

Mais Finvens voit encore plus loin, et Frédéric Granel affiche clairement les ambitions : "nous sommes clairement sur une dynamique de prise de parts de marché. Notre objectif sur les trois prochaines années est de doubler de taille, avec une croissance annuelle de 20 à 25%".

Pour accompagner le mouvement, Finvens va donc recruter. 25 postes sont déjà à pourvoir d'ici fin 2021. La moitié pour des profils commerciaux de terrain, partout en France. L'autre moitié pour le siège de Toulouse, avec des postes de juristes, d'informatique, ou de gestionnaires, etc.