La nouvelle éco en Occitanie : Sabena Technics, près de Toulouse, forme et recrute 40 peintres aéronautiques

Au Nord-Ouest de Toulouse l'entreprise spécialisée dans la maintenance aéronautique, Sabena Technics, recherche 40 nouveaux employés. Elle s'engage à les former pendant un an et à les embaucher en CDI. Une opération de recrutement a lieu le jeudi 2 décembre prochain.