La nouvelle éco : Saint-Riquier en pleine effervescence avec le festival de musique

Dans la nouvelle éco ce vendredi matin, on vous parle du festival de musique de Saint-Riquier ! Il démarre ce vendredi soir pour une petite semaine. Classique, jazz, électro... une vingtaine de concerts vont avoir lieu dans l'Abbatiale, dans le studio théâtre et au Préô. L'an passé, le festival de St Riquier avait été annulé. Du coup la commune, située près d'Abbeville, est en pleine effervescence et les commerçants croisent les doigts pour que cette 37e édition soit un succès.