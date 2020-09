"La nouvelle éco" : saison correcte pour Cap'tain Aldo mais le restaurant d'Arcachon craint la suite

Les restaurateurs font leurs comptes un peu plus de trois mois après la réouverture post-confinement. La chronique "la nouvelle éco" nous emmène sur le front de mer d'Arcachon, à la table du restaurant Cap'tain Aldo, établissement spécialisé dans les fruits de mer.

Est-ce-que le Cap'tain Aldo a surmonté la tempête sanitaire ? Pour l'instant la réponse est oui. Pourtant le restaurant a longtemps navigué à vue. On rembobine au 2 juin dernier, ce jour-là l'établissement rouvre ses portes avec un protocole qu'il a fallu mettre en place en urgence : tables espacées, port du masque pour les salariés.

Le restaurant rouvre mais les clients ne sont pas au rendez-vous. Un début de saison raté, le chiffre d'affaires du mois de juin plonge dans le rouge. Et pourtant il faut préparer la saison estivale. Sans perspectives le restaurant décide tout de même d'embaucher ses saisonniers.

Début juillet Cap'tain Aldo compte 25 salariés et croise les doigts pour qu'enfin les tables se remplissent. Début juillet, les vacances scolaires démarrent et c'est le soulagement. Cette fois-ci les touristes sont au rendez-vous. Le restaurant sauve sa saison : les chiffres d'affaire de juillet et d'août sont bons, du moins similaires à l'été 2019.

Le restaurant a passé un bel été mais les incertitudes demeurent pour la suite à commencer par ce mois de septembre qui démarre timidement. Confirmation avec Julien Seurin, responsable de l'établissement.