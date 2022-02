La nouvelle éco - SamaUma à Villars-Fontaine veut du bien à votre peau

Si vous sentez des effluves d'huiles essentielles en passant par Villars-Fontaine, c'est normal. Laurent Dodeur et sa compagne Lucia y tiennent une savonnerie artisanale respectueuse de la peau et de l'environnement. Ils visent une cinquantaine de points de vente d'ici la fin de cette année.

C'est une expérience de vie en Martinique dans une maison qui n'était pas raccordée au tout à l'égout qui est à la base de la création de la société SamaUma à Villars-Fontaine en Côte-d'Or. Tout se déversait dans la rue, ce qui a incité Laurent Dodeur et sa famille à modifier leur mode de consommation en supprimant tous les produits utilisés quotidiennement, comme l'eau de Javel, les produits pour nettoyer les toilettes, les pastilles pour le linge, etc.. Le savon de Marseille ne convenant pas aux enfants parce que trop astringent pour la peau, Laurent a commencé à fabriquer du savon à froid. Le résultat a remporté un vif succès auprès de son entourage, de ses amis et ses voisins. Ça a beaucoup plu. C'est comme ça que l'aventure a démarré. Elle continue aujourd'hui sous forme d'une société. Entretien avec Laurent Dodeur, artisan savonnier de Côte-d'Or.

Laurent Dodeur, co fondateur de la savonnerie artisanale SamaUma à Villars-Fontaine © Radio France - Chrisophe Tourné

Laurent Dodeur, co-fondateur de la savonnerie artisanale SamaUma à Villars-Fontaine Copier

SamaUma, ça veut dire quoi ?

C'est un arbre qui pousse au Brésil et qui veut dire "arbre de vie". Ma cofondatrice Lucia est d'origine brésilienne et donc on a voulu créer une marque française aux couleurs brésiliennes. Cette marque a été créée en juillet 2020.

L'an dernier, vous avez décroché le label "Slow Cosmétique", c'est un gage de qualité?

Absolument. Ce label, c'est un mouvement qui garantit des formules propres et saines, avec une réduction des emballages, un marketing honnête, un prix juste et qui privilégie les circuits courts et surtout l'artisanat. Tout est 100% naturel. On est d'ailleurs labellisé "Ecocert". On privilégie des huiles que je fais venir du Brésil, notamment l'huile de Bassou, aux propriétés qui sont encore meilleures que l'huile de coco ou l'huile de palme. C'est une noix qui pousse exclusivement dans le nord du Brésil, qui est très pénétrante et qui va donc apporter beaucoup de bienfaits pour la peau.

Au niveau du prix, est ce que ça veut dire que vos savons sont beaucoup plus chers que ceux qu'on trouve dans le commerce traditionnel ou dans les grandes surfaces?

Il y a un coût certain puisque c'est un travail artisanal. On fait vivre aussi toute un nombre d'artisans et de producteurs de plantes naturelles qui sont des entreprises à taille humaine. C'est un peu plus cher à l'achat comparé à un produit industriel. Maintenant, ces produits durent beaucoup plus longtemps, et sont vraiment de très bonne qualité. Les savons parfumés sont à 7 euros 20 et le savon nature, donc sans huile essentielle, est vendu à 6 euros. 20. L'utilisation quotidienne d'un savon, c'est à peu près un mois pour une personne.

Un savon aux huiles essentielles fabriqué par Laurent Dodeur - SamaUma

Vous fabriquez vos savons à froid. Pourquoi? Quelle est la différence avec, par exemple, le savon de Marseille?

La technique à froid, ça veut dire qu'on va simplement faire les mélanges des ingrédients et c'est toute la magie du processus "chimique", qui va en fait réaliser le savon. L'avantage de cette technique, c'est qu'on ne cuit pas. On ne chauffe pas les huiles donc elles conservent toutes leurs propriétés intrinsèques. Du coup, ça va apporter beaucoup de bienfaits pour la peau.

SamaUma est une entreprise qui est aujourd'hui sous quel statut?

On est en S.A.S. On a été créé donc en juillet 2020. On est référencé aujourd'hui dans une dizaine de boutiques, principalement à Dijon. L'objectif de ce serait d'atteindre cette année 50 boutiques pour un chiffre d'affaires équivalent à peu près à 80 000 euros. Aujourd'hui, on propose une gamme de huit savons, donc parfumés aux huiles essentielles et un naturel qui est la base de tous les autres.