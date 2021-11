La nouvelle éco : Sandrine Ribot, vendeuse en boulangerie, se reconvertit dans la communication

Après 16 ans à la tête de sa boulangerie, la Lavalloise Sandrine Ribot se reconvertit et se lance dans la communication. Elle devient community manager pour les commerces et les entreprises, afin de les aider à fidéliser leurs clients grâce aux réseaux sociaux.

Sandrine Ribot a passé 16 ans dans sa petite Boul'Ange, rue Échelle Marteau à Laval. Elle a même présidé la fédération des boulangers de la Mayenne. Maintenant qu'elle a vendu la boulangerie, elle se lance dans la communication. "L'opportunité de vendre la boulangerie s'est présentée, alors j'ai décidé de faire autre chose que de la vente en boulangerie."

L'ancienne vendeuse l'assure, elle n'en avait pas marre de travailler en boulangerie. "D'ailleurs, on m'a dit que je n'avais encore pas fait le deuil de la petite Boul'Ange et c'est peut-être vrai. Par moment, ça me manque, le fait de communiquer avec mes clients via les réseaux sociaux aussi. Alors, j'aimerais bien retrouver ça avec la communication."

Montrer ce que les commerçants savent faire

La community manager novice propose à présent de gérer les pages Facebook, Instagram et Twitter des commerçants. "Pour ceux qui en ont déjà, de les gérer, voire de tout remettre en ordre et repartir de zéro", ajoute-t-elle. Son but est de donner aux commerçants plus de visibilité en ligne. "C'est ce qui nous manque à certains, montrer ce qu'on sait faire, ce qu'on fait et de le montrer à nos clients qui ne sont pas autour de chez nous et qui, potentiellement, pourraient venir nous voir parce qu'ils ont vu sur un réseau social."

Sandrine Ribot travaille déjà pour plusieurs commerces, de la charcuterie à la couturière en passant par les assurances. "J'ai déjà quelques dépliants de Noël à faire. Là, j'ai fait un logo pour quelqu'un aussi. Après, dans ce travail, c'est faire, défaire, refaire, se prendre la tête un peu. Et puis c'est reparti."

Contact : 06 67 50 62 34 ou unangedecom@gmail.com.