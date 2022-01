La nouvelle éco : sans commerce dans son village du Nord-Isère, ce couple y ouvre une épicerie multiservices

Puisqu'il n'y a pas de commerce à Four, pourquoi ne l'ouvriraient-ils pas ? C'est comme ça qu'Aurélien et Valérie se sont lancés dans l'ouverture d'une épicerie multiservices dans ce village de plus de 1.500 habitants près de Bourgoin-Jallieu.

Aurélien et Valérie avaient envie de changer de métier et de s'investir dans la vie de leur village, Four, à côté de Bourgoin-Jallieu.

Vous êtes dans les derniers préparatifs avant l'ouverture votre épicerie, L'Épicéa à Four. Il n'y avait rien dans ce village. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer ici ?

Alors déjà c'est changement de vie pour tous les deux ! Changement professionnel surtout. Valérie était professeure des écoles et moi, j'étais assistant administratif et comptable dans une société privée. Et un peu de ras-le-bol, un peu envie de changement, etc. Et voilà, on avait envie de s'investir aussi dans le village et du coup, c'est comme ça qu'on est venu à se lancer dans ce projet d'épicerie pour faire bénéficier un peu à tout le monde de tous ces services.

Vous avez senti une vraie attente sur la commune d'un petit commerce comme le vôtre ?

Alors, en fait, au tout début du projet, pas mal de gens étaient sceptiques. Et puis, en se rapprochant de la mairie par exemple, en discutant avec nos proches, nos parents, grands-parents qui ont connu des commerces de proximité, ils nous ont dit en fait si, lancez-vous ! Ça ne marche pas, ça ne marche pas, mais au moins, vous aurez essayé. Donc voilà, ça nous motive aussi à faire tout ce qu'on peut pour que ça fonctionne et que ça fasse un cœur de vie à Four.

Four fait partie de ces communes du Nord Isère qui gagnent beaucoup d'habitants depuis plusieurs années, notamment sous l'influence de ces personnes qui partent de Lyon. Peut-être que ces nouveaux habitants peuvent être intéressés de trouver tous ces services ? Puisque vous allez proposer beaucoup de choses !

Ces nouveaux habitants et même les anciens, qui ont connu déjà une épicerie, qui étaient là il y a plusieurs années maintenant. Le retour des gens, c'est qu'on ne peut rien faire sans voiture. On veut une brique de lait, du pain, on est obligé de prendre notre voiture. Dans cette optique-là, tout le monde est susceptible de venir. Ça facilite la vie de beaucoup de gens. On va proposer du dépannage alimentaire, vraiment la base, mais on va aussi proposer beaucoup de produits locaux et on va faire d'autres services aussi qui sont importants. Le dépôt de pain, du relais colis, et ça, c'était une vraie attente pour les Fourois et une petite chose qu'on a voulu rajouter - c'est une demande de certains, c'est un point relais pressing. Tout ce dont les Fourois auraient besoin !

C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de tout ça suite au confinement : des commerces de proximité, de l'envie de consommer plus local. Vous vous positionnez sur ce créneau-là, finalement ?

Oui et nous les premiers, on n'était pas dans cette optique du local, mais en fait, on s'est rapproché de ça. On a redécouvert la qualité des produits, des gens extraordinaires dans les fermes, dans les élevages et du coup, ça rassemble un peu tout le monde. Et effectivement, dans l'épicerie, on essaye de faire revivre ça et de tout concentrer au même endroit. Que les gens puissent profiter du local et des bons produits !

Vous retrouvez tous les services proposés par L'Épicéa sur le site de l'épicerie en cliquant sur ce lien ou sur sa page Facebook.