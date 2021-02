La nouvelle éco : Sarthe Tourisme et KissKissBankBank lancent un appel à projets touristiques

À vos idées ! Sarthe Tourisme et KissKissBankBank, cette plateforme de financement participatif, lancent un appel à projets touristiques. Les candidatures sont déjà ouvertes et à terme dix projets seront retenus et accompagnés.

Vous avez une idée de projet touristique en Sarthe ? C'est le moment de vous lancer ! Sarthe Tourisme vient de nouer un partenariat avec KissKissBankBank, l'une des principales plateformes de financement participatif en France et en Europe.

Dix dossiers seront sélectionnés

Depuis quelques jours, les candidatures sont ouvertes pour déposer votre projet touristique en Sarthe. Une plateforme spéciale a été créé pour permettre aux candidats de déposer leur dossier. Les porteurs de projets ont jusqu'au 15 mai prochain.

Les porteurs de projets peuvent être des particuliers, des entreprises déjà existantes, des associations et même des collectivités

A terme, ce sont dix dossiers qui seront retenus et qui pourront bénéficier d'un accompagnement à la fois de Sarthe Tourisme et de KissKissBankBank. "Les porteurs de projets peuvent être des particuliers, des entreprises déjà existantes, des associations et même des collectivités" précise Olivier Sanch, responsable mécénat et collectivités chez KissKissBankBank. Quant aux domaines d'activités, cela reste aussi très large souligne Olivier Sanch : "ça peut être de l'agrotourisme, des métiers d'art ou encore des balades à vélo où à dos d'ânes".

Sarthe Tourisme et KissKissBankBank seront attentifs à quelques critères :