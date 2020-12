La nouvelle éco : Scorpe Technologies continue d'investir et de faire vivre une ancienne friche ardennaise

Installée depuis un an dans l'ancienne sucrerie de Germainmont, dans les Ardennes, l'entreprise Scorpe Technologies, qui fabrique du matériel pour les pompiers, accueille désormais d'autres sociétés dans ses locaux. Elle a également en projet d'ouvrir d'ici un an un centre de formation unique.

Pinces de désincarcération, appareils de détection des victimes de tremblement de terre ou encore coussins de levage, voilà le genre d'objets que Scorpe Technologies conçoit, fabrique et vend aux pompiers et aux forces spéciales.

Mais Sylvain Duménil, le patron du groupe, est du genre à rebondir à chaque actualité : "Il semble que ce soit ma nature", sourit-il. Alors quand la crise du Covid-19 a commencé, il embauche trois personnes afin de créer une société de communication ! "On perdait du temps et de l'argent pour aller voir nos clients partout en France ou à l'étranger, donc j'ai divisé ce budget par deux pour créer cette société et faire des conférences à distance".

Sylvain Duménil, Président du groupe Scorpe Technologies - Scorpe Technologies

Une entreprise qui fait vivre tout un secteur géographique

Installée depuis un an dans l'ancienne sucrerie de St Germainmont, Scorpe Technologies a contribué à sauvé les bâtiments qui accueillaient jusqu'à 200 salariés à la grande époque. Sylvain Duménil en emploie une vingtaine, mais depuis peu ses locaux abritent d’autres entreprises.

"On a vu avec le Covid qu'il n'y avait rien de mieux que les circuits courts et puis il y a parfois des petites entreprises qui ont du mal à trouver des locaux ou à vivre", explique Sylvain Duménil, "Donc je leur propose de rentrer dans leur capital, elles viennent s'installer ici et on devient chacun le client de l'autre". Une entreprise d'impression 3D, un usineur et un garagiste se sont ainsi installés.

Les ateliers de Scorpe Technologies - Scorpe Technologies

Un centre de formation pour pompiers qui sera ouvert aux habitants et aux entreprises

Le projet phare de Sylvain Duménil devrait voir le jour dans un an grâce à un investissement de 3 millions d'euros : un centre de formation comprenant une salle pouvant accueillir 800 personnes et un bar avec licence IV. "Un bar qui sera ouvert le soir aux habitants, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de bar dans un rayon de 20km !".

Voilà comment on redonne vie à une friche industrielle de 7 hectares et comment on fait vivre tout un secteur : "La salle de 800 personnes sera disponible pour des séminaires d'entreprises, donc ça sollicitera les hôtels, les boulangeries, les traiteurs, de St Germainmont et au-delà", conclut Sylvain Duménil. Une façon de faire profiter les Ardennes des 8 millions de chiffre d’affaires annuel de Scorpe Technologies.