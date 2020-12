La nouvelle éco : une marque pour attirer de nouveaux salariés dans le Pays de Craon

Comment attirer de nouveaux habitants et donc de nouveaux salariés dans le Pays de Craon ? Avec la crise de la Covid-19 les besoins de main d'oeuvre ont augmenté pour certaines entreprises. Le 28 octobre dernier, les élus de la communauté de communes du Pays de Craon viennent de lancer une marque employeur, appelée "Travailler en Pays de Craon". Elle se décline notamment en livrets, distribués dans les entreprises et aux nouveaux habitants du secteur.

D'après Gaétan Chadelaud, vice-président de la communauté de communes, en charge de l'attractivité, il est urgent de recruter et d'attirer de nouveaux habitants. "Il y a un cadre de vie ici qui est exceptionnel et il y a du mouvement depuis la crise. On doit encore plus rassurer sur ce qui existe, parler de notre capacité à accueillir des enfants, de nos parcours culturels, de notre vie sportive et de l'accès à la santé. On doit cacher les clichés du monde rural" explique l'élu. Pour candidater à des offres d'emploi, rendez-vous sur travaillerenpaysdecraon.fr.