La nouvelle éco : sensibiliser les jeunes aux formations en apprentissage dans la Drôme et en Ardèche

La formation en apprentissage offre de belles perspectives professionnelles aux jeunes : telle est la promesse des chambres des métiers de la Drôme et de l'Ardèche. A partir de ce lundi 1er février, à l'occasion de la Semaine nationale de l’apprentissage dans l’artisanat, des ateliers sont organisés pour sensibiliser les jeunes à ce mode de formation.

Réécoutez l'interview de Fabienne Munoz, la présidente de la chambre des métiers de l'Ardèche :

Le programme de la Semaine de l'apprentissage en Drôme-Ardèche

Lundi 1er février à 14h, Tournon : Sensibilisation de collégiens aux métiers de l’artisanat et à l’apprentissage.

Mardi 2 février à 10h, Le Cheylard : Informations sur l’apprentissage pour les collégiens et lycéens.

Mardi 2 février à 18h et 19h et jeudi 4 février à 18h et 19h, en ligne : découverte des métiers de l’artisanat et de l’apprentissage pour les collégiens, lycéens et leur famille.

Mercredi 3 février de 14h à 16h, en ligne (réservé aux Drômois) : atelier découverte de l’apprentissage, en visioconférence.

L'apprentissage en quelques chiffres

En Auvergne-Rhône-Alpes, 23 000 jeunes sont apprentis, ce qui représentent 40 % des apprentis français.

10 000 employeurs sont accompagnés par la chambre des métiers et de l'artisanat dans leur démarche de recrutement d’apprenti, au niveau régional.

Il existe 300 centres de formations en apprentissage en Auvergne-Rhône-Alpes.