La Nouvelle éco : Sérénitoit, le drone de couvreur en Côte-d'Or

Vous avez peut être déjà joué avec un drone, vous en avez peut être eu un à Noël, mais savez vous qu'on peut travailler avec ? De plus en plus de photographes professionnels utilisent des ces engins volants pour leur prises de vue. Mais voici une activité inédite en Côte-d'Or : un couvreur-zingueur utilise un drone professionnel pour inspecter des grands bâtiments. Jean-Stéphane Huot est basé à Flavignerot tout près de Dijon. Il a démarré cette prestation il y a deux ans, et elle prend de plus en plus d'ampleur au sein de sa société baptisée "Sérénitoit".

Un des drones de Sérénitoit en pleine inspection © Radio France - Thomas Nougaillon

Cette solution est idéale pour accéder aux toits des immeubles en centre ville, faire le tour d'un château, inspecter la toiture d'une église a une trentaine de mètres de haut. Plus besoin d'envoyer des ouvriers en rappel sur le toit, plus besoin de grues. Jean-Stéphane Huot opère aux pieds des bâtiments. Attention, pour cela il a du passer un permis de vol délivré sur l'ancien site de la BA102 à Longvic. Ses deux drones professionnels sont immatriculés et enregistrés en préfecture. Il s'agit d'appareil qui valent 2.000 euros et prennent des centaines de photos.

Une fois rentré au bureau, un travail minutieux permet de "modéliser" la toiture © Radio France - Olivier Estran

Ca plane pour lui

Une fois à terre, les données sont injectés dans un logiciel dont la licence coute 1.700 euros à l'année. Au bout du compte, on a une modélisation en 3D de la toiture avec ses forces et ses faiblesses. La prestation coute en moyenne 600 à 800 euros hors taxes. Les premiers clients sont d'autres couvreurs qui gagnent ainsi du temps et des renseignements précieux. Jean-Stéphane Huot travaille aussi pour des syndics d'immeubles, des mairies et bien sur des propriétaires privés. "C'est une activité complémentaire à mon métier de couvreur" précise-t-il "mais ça marche bien et les autres professionnels qui ont besoin de moi reviennent régulièrement." Ce jeune père de famille réalise 4 à 5 diagnostics par mois et espère a terme vivre uniquement de cette activité.

