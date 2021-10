La nouvelle éco : Serge Crabié, 30 ans à la tête de la Chambre régionale des métiers en Occitanie

Un nouveau président de la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat en Occitanie va être désigné le 19 octobre prochain. C'est une page qui se tourne pour l'actuel président, le Lotois Serge Crabié qui dirigeait l'institution depuis 30 ans et qui a vu l'image des métiers manuels évoluer.

Ce vendredi 14 octobre, il inaugurera les nouveaux bâtiments de l'Ecole des métiers du Lot à Cahors en présence de Carole Delga, la présidente de région, et Alain Griset, le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie chargé des Petites et Moyennes Entreprises (PME). Ce sera la dernière apparition publique de Serge Crabié en tant que président de la Chambre régionale des Métiers et de l'Artisanat, siège qu'il occupe depuis 1993.

Celui qui a commencé sa carrière comme carreleur puis comme entrepreneur dans la construction à Pradines, près de Cahors, raconte combien il est heureux de s'être consacré aux centres de formations, les fameux CFA.

Il y a 30 ans, l'apprentissage était mal connu, méconnu et méprisé. Aujourd'hui, nos conditions de travail, nos salaires ont évolué. Et puis il y a l'image, la promotion à la télé des métiers de bouche par exemple. Ces métiers sont valorisés. Et le regard des parents et de l'Education Nationale ont évolué, n'obligent plus les enfants à rester en filière générale.

Le successeur de Serge Crabié sera désigné ce mardi 19 octobre. La Chambre régionale des Métiers et de l'Artisanat, dont le siège se trouve à Saint-Jean (Haute-Garonne) emploie 1.200 personnes, et développe un chiffre d'affaires annuel de 100 millions d'euros.