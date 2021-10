La nouvelle éco : SEVA.bzh, une marketplace créée à Quimper pour les vêtements éco-responsables

Elle a seulement 24 ans. Seva Houez a créé en 2019 à Quimper ce qu'on appelle une marketplace, autrement dit une plateforme internet, pour accéder aux sites marchands d'entreprises de vêtements écoresponsables. Et ça marche fort : "On a bénéficié d'un bel éclairage de la presse ces derniers temps. De plus en plus de marques veulent nous rejoindre et j'ai pris un alternant pour qu'on puisse développer l'événementiel notamment à Paris et en Île-de-France."

C'est quoi ces vêtements écoresponsables ?

Ces vêtements sont fabriqués en France, en Europe ou dans d'autres pays avec des labels qui garantissent les conditions de travail des salariés et le respect de l'écologie. Interrogée sur le modèle économique, Seva Houez explique : "Les marques nous reversent 20%. Mais on est justement en train de réfléchir à un abonnement mensuel, plutôt qu'un pourcentage."

Le choix du point Bzh

"Honnêtement, le choix du domaine s'est imposé parce que le seva.com coutait 20 000 dollars. SEVA.fr était déjà pris. Alors, on a pris SEVA.bzh et notre enracinement breton est plutôt bien accueilli dans les milieux de la mode."