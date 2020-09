La nouvelle éco : SFR poursuit ses investissements dans la Marne

Tout tester. C'est le concept d'un "Content Store" installé par le groupe SFR à Reims, rue Talleyrand. L'opérateur a ainsi rénové cinq boutiques de la Marne, prêtes à recevoir le client et à le convaincre d'adopter la marque dans une économie de plus en plus connectée. A l'occasion de sa venue, le délégué régional a fait le point sur les projets de SFR dans la région. Pour le réseau fixe, SFR annonce l'éligibilité au Très Haut Débit fixe de 160 000 logements et locaux professionnels sur 49 communes marnaises.

Pour ce qui est du Très Haut Débit mobile : après le déploiement de la 4 G sur 33 nouvelles communes marnaises, SFR attend les directives du gouvernement avant de pouvoir se positionner sur la 5G. Actuellement selon Hervé Depierre, 98% du département est éligible à la 4G chez SFR.

