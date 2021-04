Jusqu'à maintenant, la plateforme Shop In Limoges était un site internet. Elle devient désormais une boutique physique, située 3 rue des Ecoles. Une "nouvelle possibilité" pour ceux qui veulent toucher et sentir les produits locaux.

La nouvelle éco : Shop in Limoges, plus qu'un site internet, voici la boutique physique

Il y a un an, dans l’urgence du confinement, l'association "Pignon sur rue 97" fondait la plateforme "Shop in Limoges". L'objectif était de proposer du click-and-collect alors que les magasins étaient fermés. Aujourd'hui, Shop in Limoges devient une boutique physique.

Une petite épicerie de quartier

Est-ce à dire que la plateforme internet disparaît ? Pas du tout répond la développeuse et responsable de boutique Caroline Fumeron. "Elle reste toujours d'actualité, mais on a voulu coupler avec une boutique physique pour présenter réellement certains produits que certains veulent voir ou toucher" explique-t-elle.

"Il y a ceux qui ont du mal avec Internet et d'autres qui ne trouvent pas cela assez sécurisé. Le but est de permettre à un large panel de consommateurs de consommer des produits locaux."

Désormais, Shop in Limoges dispose donc d’une vitrine au 3 rue des Écoles. Les commerçants de Limoges et du département viennent y déposer leur articles. De plus en plus, visiblement, si on en croit Caroline Fumeron. "On a des demandes de nouveaux commerçants qui souhaitent se rajouter. On va donc leur créer un compte à la fois sur le site mais aussi dans la boutique" complète-t-elle.

La boutique ouverte rue des Ecoles

C'est finalement la preuve que "Shop in Limoges" est connu. "Il y a d'autres plateformes mais je crois que c'est la plus connue" souligne Caroline Fumeron. Le pari semble gagner, ou "pas perdu" selon la créatrice du site. Car désormais, avec une boutique physique, il va falloir payer un loyer. "L'objectif est de gagner de l'argent pour payer les charges, ou plutôt de ne pas en perdre. Après, cette année, l'objectif sera de continuer à se développer."