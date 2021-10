La nouvelle éco : shopopop continue de se déployer en Côte-d'Or

Pour beaucoup d'entre nous, c'est une corvée. Si vous n'aimez pas aller faire les courses, voilà un service qui peut vous intéresser et qui se développe en Côte-d'Or. C'est la livraison de course à domicile avec Shopopop. Il se base sur le même principe que blablacar mais pour les courses.

Créé en 2018 à Nantes, le service Shopopop s'est développé à travers toute la France et même au delà de nos frontières. Il propose la livraison à domicile de vos courses sur le même principe que blablacar. Depuis mars 2021, ce service est aussi proposé à Quetigny près de Dijon. Entretien avec la chargée de communication de Shopopop, Adeline Viaud.

Quel est le principe de Shopopop ?

C'est un service de livraison à l'échelle locale, soit d'une ville ou d'une agglomération et qui a la particularité de faire appel à des habitants pour faire des livraisons, des particuliers comme vous et moi. Ce sont des personnes qui vont chercher à rendre service et arrondir leurs fins de mois.

Comment s'y prend on pour faire appel à vous ?

En fait, on a des "shoppers" d'un côté, et des magasins de l'autre. Les enseignes qui veulent proposer la livraison à domicile à leurs clients peuvent nous contacter sur notre site web shopopop.com et si des personnes veulent devenir livreurs particuliers, des "shoppeurs" comme on les appelle chez nous, il faut tout simplement télécharger notre application gratuite sur IOS et Androïd.

Combien s'est payé pour faire une livraison et combien ça coûte pour se faire livrer ?

Pour se faire livrer, ça dépend parce qu'il y a des magasins qui vont par exemple offrir la livraison à partir d'un certain montant d'achats, d'autres qui vont offrir la première livraison. Cela varie donc d'une enseigne à une autre. Et quand on veut devenir "shopper", il faut savoir que ce n'est pas une activité à temps plein. En moyenne, les particuliers vont effectuer 8 à 10 livraisons par mois, cela permet de payer un plein. Les shoppers reçoivent ce qu'on appelle un pourboire de 5 à 9 euros. Cela dépend du volume de la livraison et de la distance parcourue.

Vous avez créé une antenne à Quetigny, vous avez déjà combien de livraisons ?

Nous sommes présents au Leclerc Drive de Quetigny depuis mars 2021 et nous en sommes déjà à 500 livraisons à domicile avec Shopopop.

Et en Côte-d'Or ?

En Côte-d'Or, nous en sommes à 20.000 livraisons car le service est présent depuis novembre 2018 et il concerne une trentaine de communes. (Marsannay la Côte, Ahuy, Arc Sur Tille, Auxonne, Beaune, Châtillon sur Seine, Chenôve, Chevigny Saint Sauveur, Dijon, Fleurey sur Ouche, Genlis, Longvic, Mirebeau sur Bèze, Montbard, Quetigny, Saint Usage, Semur en Auxois, Sennecey lès Dijon, Seurre, Venarey les Laumes)

Y a t'il eu un effet Covid sur les demandes de livraisons ?

Oui, complètement. Il y a eu un boum par rapport au covid parce qu'effectivement, les gens avaient peur d'aller faire leurs courses et on a donc connu une augmentation du nombre de livraisons à domicile. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré l'approche de la fin de la crise sanitaire, les personnes ont quand même pris de nouvelles habitudes, c'est à dire que ce n'est pas pour autant qu'elles ne vont plus avoir recours à ce service.

Aujourd'hui, shopopop existe dans combien de départements ?

Nous sommes dans 95 départements en France, donc sur l'ensemble du territoire et nous sommes aussi en Belgique, au Luxembourg, en Italie et au Portugal. Et actuellement, nous sommes en train d'ouvrir en Espagne.

