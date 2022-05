La nouvelle éco : Shopopop, l'application de livraison de courses entre particuliers carbure dans l'Hérault

La plateforme de livraisons de courses, Shopopop, permet à des particuliers de se faire livrer leurs courses à domiciles par d'autres particuliers. Elle a été créée à Nantes et marche bien dans l’Hérault où elle est arrivée en 2019. Dans le département, il y a eu 50 000 livraisons, 700 personnes qui l'utilisent quotidiennement et 41 magasins partenaires.

Entretien avec Adeline Viaud, chargée de communication pour Shopopop.

Shopopop, c'est donc une application qui permet aux particuliers de se faire livrer des courses à domicile par d'autres particuliers ?

Exactement. C'est un service de livraison à domicile qui est collaboratif. Donc, ça reprend un peu le concept qu'on connait bien du covoiturage appliqué à la livraison.

Comment fonctionne cette application pour ceux qui veulent se faire livrer leurs courses à domicile ?

Vous faites vos courses dans votre magasin préféré, comme d'habitude. Et au moment de valider votre commande, vous pouvez soit choisir de venir le retirer au drive ou en magasin. Là, vous choisissez la livraison à domicile avec Shopopop. Ensuite nous, ça va déclencher une alerte sur l'application qui est destinée aux livreurs particuliers qui ensuite, eux, peuvent se positionner sur la livraison si elle le souhaite.

Ça veut dire qu'il faut passer par la plateforme de commande en ligne du magasin et pas par l'application ?

L'application est vraiment dédiée aux livreurs particuliers. Donc, effectivement, pour les clients ils continuent de passer par le magasin avec lequel ils ont l'habitude de fonctionner.

Pour les personnes qui livrent les courses, ce n'est pas non plus un métier. L'idée, c'est plus de rendre service aux personnes qui sont sur leurs trajets quotidiens contre une petite participation financière ?

Ce n'est pas du tout un travail, mais c'est un petit complément de revenus. Ça leur permet justement de rentabiliser un peu leurs frais d'essence, rentabiliser les trajets qu'ils font au quotidien tout en apportant de l'entraide et du lien sur les territoires.

Adeline Viaud, dans l'Hérault, il y a eu 50.000 livraisons depuis 2019 et 700 personnes qui l'utilisent quotidiennement. Quel type de clientèle touche Shopopop ?

Il va y avoir diverses personnes. Par exemple, les personnes âgées qui habitent en campagne, qui ne peuvent plus se déplacer ou tout simplement qui n'ont plus de voiture. On a aussi le cas des familles nombreuses qui sont sans voiture et qui souhaitent se faire livrer leurs courses, mais aussi des personnes qui ont, par exemple, des douleurs chroniques mal au dos.

Est-ce que l'augmentation du prix du carburant a aussi un impact sur l'utilisation de cette application ?

Oui, complètement. On voit que les livreurs particuliers ont d'autant plus envie de justement rentabiliser leurs trajets. Disons qu'on réfléchit plus dès lors quand on prend sa voiture parce que forcément, c'est plus cher. Et donc, je pense comme ça. Peut être un moyen, justement, de rentabiliser des trajets qu'on fait au quotidien.

