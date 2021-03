La nouvelle éco : Shopopop, plateforme de livraisons entre particuliers, se développe

Le principe est simple : Shopopop est un service de livraison à l'échelle locale qui a la particularité de faire appel aux habitants pour effectuer les livraisons. "Des particuliers vont chercher à rendre service d'un côté et arrondir leurs fins de mois de l'autre" détaille Delphine de la Gournerie. "C'est vraiment le principe du covoiturage appliqué à la livraison."

Depuis l'arrivée de l'entreprise dans les Pyrénées-Orientales en décembre 2019, un peu plus de 3.500 livraisons de ce type ont été effectuées dans le département.

La plateforme est disponible sur une application. L'idée est aussi d'optimiser les trajets domicile-travail que peuvent faire les particuliers. "Vous pouvez donc vérifier s'il y a une livraison à faire sur votre chemin. Vous récupérez les courses de quelqu'un, et vous faites un petit détour pour gagner quelques euros en contrepartie. Le pourboire est d'un montant minimal de 5 euros. Et puis après, en fonction du volume de la course à livrer et de la distance à parcourir."

Le principe marche avec les courses dans des enseignes de grande distribution, mais également avec de plus petits commerces. "La crise sanitaire a mis en avant le besoin des petits commerçants de proposer la livraison à domicile à leurs clients. Du coup, on se développe de plus en plus avec des fleuristes, des cavistes, des pressings..."

